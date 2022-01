Dos de los mejores mariscales de la historia. Eso es lo que son Aaron Rodgers y Tom Brady, que comparten época grandeza. En la National Football League (NFL) hay una era de mariscales de campo que se acaba, y prácticamente los únicos restantes son ellos dos, con el inminente retiro de Ben Roethlisberger.

Y es que fue una era épica en cuanto a quarterbacks. Además del que reside en Green Bay Packers y el actual de Tampa Bay Buccaneers, Big Ben, Philip Rivers, Eli y Peyton Manning, Drew Brees y un poco de la juventud de Russell Wilson marcaron una época.

Y el 25 de diciembre, Rodgers se metió una vez más en la historia grande de los Packers al conseguir su pase 444 de touchdown con la franquicia y superar al gran Brett Favre como el máximo pasador de anotaciones en la historia del equipo de Wisconsin.

Basándose en esa hazaña conseguida por el #12 de verde, surge una pregunta. ¿Cuáles son los mariscales de campo con más pases de touchdown en una misma franquicia en la historia de la NFL? Y la respuesta te la trae Bolavip a continuación con lujo de detalle.

Tom Brady, Aaron Rodgers y los mejores pasadores en una misma franquicia NFL

Cuarto en la lista está el mencionado Favre con 442, mientras que A-Rod ya tiene 447 y espera poder superar algún día al que está segundo que es Drew Brees, quien anotó 491 con New Orleans Saints. El primero, no podía ser otro, es Tom Brady, que anotó 541 touchdowns con New England Patriots. Uno de los tantos récord de Brady que parecen inalcanzables.