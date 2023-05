Desde 2018 que el ex receptor abierto estrella de la NFL, Antonio Brown, se ha visto involucrado en múltiples escándalos tanto fuera como dentro del terreno de juego. Desde no pagar la manutención de sus hijos hasta denuncias por violencia doméstica, pasando por denuncias por conducta sexual inadecuada, son muchas las razones por las que el exjugador de los Pittsburgh Steelers no juega en la NFL desde la temporada 2021 a pesar de su talento.

Antonio Brown fue cinco veces All-Pro, siete veces Pro Bowler, lideró a la liga en dos ocasiones tanto en recepciones como en yardas y en otra ocasión fue el máximo anotador de touchdowns por recepción. Además, fue seleccionado al equipo ideal de la década de los 2010 en la NFL.

La última vez que vimos al receptor en el terreno de juego fue el 2 de enero de 2022, cuando comenzó a desvestirse y abandonó el campo de juego en el medio del partido en lo que fue la victoria por 28 a 24 de los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady sobre los New York Jets.

Antonio Brown volverá a jugar al fútbol americano

El 2 de marzo de 2023, el mismo día que anunció su retiro del fútbol americano profesional, Brown anunció que se uniría al grupo propietario del Albany Empire de la National Arena League (ex Arena Football League). Ayer le dijo a Rodger Wyland de WNYT que jugará para su equipo tan pronto como su próximo juego como locales el 27 de mayo.

Los Albany Empire marchan quintos en la NAL con una victoria y tres derrotas en cuatro partidos jugados. Su próximo encuentro será como visitantes ante los Jacksonville Sharks el 20 de mayo para luego recibir a los Fayetteville Mustangs en el que será el regreso de Brown a las canchas.