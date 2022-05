Deebo Samuel será el protagonista de casi todos los focos de atención durante lo que queda de temporada baja en la National Football League (NFL), con la confirmación de que, a pesar de no ser intercambiado por San Francisco 49ers este fin de semana de Draft, su salida de la franquicia es inminente.

Samuel fue uno de los mejores jugadores de toda la liga en 2021, pero quiere un rol casi únicamente de receptor, algo que los 49ers no hicieron efectivo en su uso durante la campaña. Y si bien no encontró un nuevo hogar todavía, las ofertas no tardaron en llegar.

Según Ian Rapoport, voz autorizada para la cobertura de NFL, hubo dos franquicias que estuvieron ´remotamente cerca´ de quedarse con los servicios del egresado de South Carolina, algo que el mismo entrenador en jefe de la franquicia, Kyle Shanahan, confirmó.

Los equipos que ofertaron por Deebo Samuel

New York Jets fue uno de los equipos que ofertó por Deebo Samuel en el fin de semana de NFL Draft 2022, luego de quedarse con las manos vacías en el intento de intercambio por Tyreek Hill, quien fue enviado a Miami Dolphins.

Los Jets ofertaron la décima selección general, pero 49ers no aceptó, y con ese pick terminaron eligiendo a su potencial WR1 en Garrett Wilson. Detroit Lions fue el otro equipo que envió una oferta por Samuel, pero los detalles de la misma no trascendieron.