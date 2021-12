La National Football League (NFL) ha tenido varias historias destacadas durante la temporada 2021, aunque una de la que se suele llevar los titulares es la extraña relación entre Jacksonville Jaguars y su entrenador en jefe, Urban Meyer. Tras una carrera exitosa en la NCAA, al ex Ohio State le han costado las ligas mayores del fútbol americano.

En declaraciones con el diario Tampa Bay Times, Josh Lambo, ex pateador del equipo del Estado de Florida, afirmó que, en la previa del encuentro que los Jaguars jugaron en pretemporada contra Dallas Cowboys, su entrenador lo pateó en medio del calentamiento.

Si bien Meyer salió a desmentir los dichos del pateador en un comunicado enviado al mismo medio, los problemas en el ambiente en Jacksonville son, hace semanas, un caldo de cultivo que parece estar casi cocinado para el despido del head coach.

¿Qué dijo Josh Lambo?

Parece una situación difícil de explicar, pero Lambo, quien por ahora continúa siendo un agente libre tras su salida de Jacksonville hace unas semanas, fue bastante claro en lo que pasó en su entrevista brindada a Tampa Bay Times.

"Estaba elongando, y de repente se me acercó y me dijo ´Ey, idiota, mete tus malditos goles de campo´. Y me pateó. Podría haberlo hecho más fuerte, pero en un ambiente de trabajo, el jefe no le hace eso a un empleado", declaró Lambo, aún estupefacto por la situación.