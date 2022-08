David Trezeguet se consagró en el máximo nivel en materia futbolística. El exdelantero, que hoy tiene 44 años, experimentó el mejor sentimiento de todos: ganar una Copa del Mundo. Lo hizo con Francia en el Mundial de 1998, el cual se llevó a cabo en el país galo. También se destacó como uno de los mejores delanteros de la década del 2000, siendo figura en la Juventus.

Asimismo, Trezegol participó del Mundial de Alemania 2006, en el que perdió por penales ante Italia en la famosa final que tuvo la infame expulsión de Zinedine Zidane por un cabezazo al pecho de Marco Materazzi.

Querido en todos los clubes por donde pasó, Trezeguet siempre ha tenido el corazón dividido entre Argentina y Francia. Ya fuera de las canchas, y en una entrevista exclusiva con Bolavip, dio su opinión sobre lo que se viene en Qatar 2022, su experiencia en Mundiales, Diego Armando Maradona, y mucho más.

Trezeguet sobre Argentina y Francia de cara a Qatar 2022

Bolavip: ¿Qué opinás del nivel actual de la Selección Argentina?

David Trezeguet: Argentina es una nación favorita a ganar la Copa del Mundo. La confianza también hace parte. El haber ganado la Copa América hizo un suplemento en un equipo ya determinante. Pero al mismo tiempo es una selección que al haber conseguido este título creció en autoestima. Más allá de las individualidades, y más de lo que puede representar en Argentina en general. Es una de esas naciones en la cual su historial hace que tenga que ser protagonista en cada Mundial. (Lionel) Scaloni, junto con su staff técnico, ha encontrado la llave justa para que estos jugadores se puedan exprimir al máximo. Y hoy Argentina es una seria candidata a querer ganar esta próxima Copa del Mundo.

BV: ¿Argentina o Francia para el Mundial de Qatar 2022?

DT: Es evidente que Francia es la candidata N°1 a ganar el próximo Mundial. Es una nación que viene desde hace mucho tiempo con un trabajo importante. Desde el 2016 donde pierde una Eurocopa con Portugal... después en el 2018 que ganó el Mundial. Tuvo un aviso en la Euro siguiente que queda eliminada con Suiza. Se volvió a reencontrar ganando la Nations League. Es sólida, con ambición y a nivel individualidades es fundamental. Ha tenido esos altibajos, pero sabe cómo conseguir ese equilibrio para poder ganar esta próxima Copa del Mundo. Argentina es parte de los equipos donde el objetivo es ganar la Copa también. Tiene ese sentimiento emotivo para mí, es una gran realidad. Creciendo y viviendo mucho tiempo allí, en el aspecto emocional me gustaría que Argentina sea la próxima campeona del mundo. Hay otra realidad en lo futbolístico, sabemos que todo puede pasar, como ha pasado. Aun así, Francia es el equipo más completo con relación a las otras naciones.

BV: ¿Pensaste en representar a la Selección Argentina?

DT: Nunca tuve la posibilidad a nivel profesional. A los 16 años tuve que decidir sobre el pasaporte, francés o argentino. Me decidí por el francés por un simple motivo: era el único que me daba la chance de venir al fútbol europeo. A partir de ahí no pude jugar en la Selección Argentina. Emocionalmente, me he encontrado en esa fase jugando en Italia, en la Juventus, en donde jugaba contra (Gabriel) Batistuta y (Hernán) Crespo, que eran los titulares de la Selección Nacional, y me lo preguntaba. Yo jugando en una potencia como la Juventus, jugar contra esa Roma de Batistuta y esa Lazio o Inter de Crespo, emotivamente reflexionaba, teniendo este nivel, si podría haber sido llamado ocasionalmente para integrar la selección de Argentina. Esto desde un lugar emotivo. Francia me dio la posibilidad de ganar una Copa del Mundo y de Europa, los dos trofeos más importantes para una nación Europea.

El apoyo que recibió de Diego Armando Maradona

BV: ¿Se sentirá la ausencia de Maradona en el Mundial?

DT: Diego es todavía la imagen del fútbol en general. Ha sido esa representación espontánea y única de lo que es el fútbol. Es un recuerdo muy presente en la actualidad. Le ha dado mucho al deporte y es un personaje amado. Su ausencia se hace sentir, pero al mismo tiempo creo que Maradona siempre fue muy claro en que el fútbol tiene que continuar. De alguna manera, para los futbolistas actuales y los que estuvimos en una época, sabemos que Maradona sigue presente.

BV: ¿Cuánto sirvió el apoyo que te dio Maradona luego de la final del 2006?

DT: En esa época de jugador, tener un apoyo, consejo o palabras de parte de Maradona fue algo muy especial. No ves solo el aspecto futbolístico, sino que también el emotivo del personaje. Por eso Maradona era muy amado por el público en general, por su actitud. Fueron muy importantes esas palabras en un momento que te sentís triste, decepcionado y perjudicado, y ese aliento te ayuda con el tiempo a saber que mismo el mejor del mundo, también de vez en cuando se equivocaba. Me quedó muy grabado en la memoria, los mejores jugadores de la historia se ven en la dificultad, y no en los momentos cuando todo va en su justa dirección. Gracias a sus consejos pude salir adelante, demostrando mis cualidades y mi personalidad.

Trezeguet y sus experiencias en Mundiales

BV: ¿Qué significa el Mundial en tu vida?

DV: El mundial es la manifestación más importante que reúne, por diferentes motivos, a las naciones y los jugadores más relevantes de cada país y continente. Allí, como jugador de fútbol y simple soñador, uno trata de imponerse ese sueño que es ganar la Copa del Mundo, que a mí me tocó vivir. Es verdad que esta manifestación es a nivel cultural y social. Hemos visto que en los mundiales el público es determinante con su presencia, con su plenitud y su cercanía a su nación. Al mismo tiempo, es un objetivo muy claro para los jugadores, el querer, no solo representar a su país, sino ganar la copa, que es lo más valioso en la carrera de un jugador de fútbol. Integrar un equipo nacional es una satisfacción, tanto profesional como emotiva y personal, de representar los colores de su país. A nivel futbolístico es el trofeo más preciado para cualquier jugador y también para los países.

BV: ¿Qué cosas buenas y malas deja un Mundial?

DT: No veo mucho a nivel negativo. Lo que me tocó vivir a nivel organizativo siempre fue lo máximo. Lo positivo es que reúne a los mejores jugadores del mundo con un mismo objetivo. Y el público está muy atento a querer ganar o centrar esa meta.

BV: ¿Qué Mundial disfrutaste más: Francia 1998 o Alemania 2006?

DT: Más allá de la victoria, fue más importante el del 98 por diferentes motivos. Uno, en lo personal, es que jugué mucho más. En el 2006 me tocó un papel de no protagonista. En ese sentido, fue mucho más difícil. El del 98 porque se jugó en Francia. También por una cuestión de edad. Y es verdad que esa final contra Brasil, ese gran Brasil, fue algo muy especial para nosotros.

BV: ¿Cómo estaba el vestuario después de haber perdido la Final de 2006?

DT: En lo emocional, disgustados, una sensación negativa. En lo profesional, sabíamos que hace parte del deporte en general, un ganador y un perdedor. Hace parte de la historia, y hay que saber asumirlo. Las cosas se dieron así porque el destino lo quiso. Así como me tocó disfrutar el del 98, lo viví desde otro ángulo en 2006. Lo tuve que asimilar y asumir. Es ahí donde los grandes jugadores y los que son diferentes demuestran sus cualidades. Por alguno de mis compañeros queda el gusto amargo de no ganar la copa. Pero esto hace parte del juego y de la historia de todos los futbolistas que pueden disputar una final.

BV: ¿Cómo estaba Zidane luego de esa Final?

DT: No hubo ningún gusto amargo sobre lo que había pasado con Zidane. La decepción del resultado final era lo que contaba. En una entrevista él dice que tiene un arrepentimiento muy grande sobre lo que pasó. Es verdad que son todas suposiciones, que no tendrán resultados, que si se quedaba en el campo podíamos haber ganado o dominado. Son todas incógnitas imaginarias que se podrían o no haber realizado. Le hubiese gustado un final diferente, más allá de la victoria o no. Las consecuencias se dieron así y hay que asumirlas. Es lo más importante.

+ Para leer la entrevista redactada en inglés para Bolavip US, haz click aquí.