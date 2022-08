Tuvieron que pasar casi 40 años para que la Selección de Canadá vuelva a jugar una Copa Mundial de la FIFA. En noviembre se hará la tan ansiada participación del conjunto de Norteamérica en Qatar 2022, siendo el representante que terminó primero en las Eliminatorias CONCACAF. Acá, Bolavip te contará cuál fue el primer partido del país en las competencia.

En ellas, Les Rouges arrasaron con la competencia, incluyendo a los Estados Unidos y México, quienes se perfilaban como los grandes candidatos y fueron sorprendidos por Alphonso Davies y compañía.

Ahora, les tocará bailar con un Grupo F para nada accesible. Marruecos, Bélgica y Croacia, los rivales, con dos de los cuatro semifinalistas del último Mundial incluidos. Pero ya tienen experiencia de su única Copa del Mundo previa, la de México 1986, donde tuvieron su debut en la máxima competencia internacional de fútbol.

Primer Mundial de Canadá

El equipo canadiense finalmente cortó su "maldición" en el Mundial de México 1986. Ganaron las clasificaciones de la Concacaf mostrando un increíble nivel defensivo. Así, sin figuras rutilantes como hoy lo es el jugador del Bayern Munich, Davies, llegaron a su histórico debut, que no fue nada fácil.

La fortuna no estuvo de su lado cuando se sortearon los grupos. En el C, tuvieron que vérselas contra tres países europeos de alto vuelo futbolístico. Francia, Hungría y la ya desaparecida Unión Soviética. No pasarían esa fase, perdiendo los tres juegos, pero de todas formas fue un digno y memorable papel.

Primer partido de Canadá en un Mundial

El 1 de junio de 1986, y en el Estadio León, Canadá, se vio las caras con Francia. La formación de los de blanco y rojo fue la siguiente: Paul Dolan al arco; Randy Samuel, Bob Lenarduzzi, Ian Bridge y Bruce Wilson (c) en defensa; Randy Ragan, Mike Sweeney, Paul James y David Norman en el medio; y el ataque conformado por Carl Valentine e Igor Vrablic.

Entre los tres juegos, este fue el que más chances tuvo de ganar el equipo americano. La derrota de apenas 1 a 0 fue justa; el primer tiempo estuvo muy parejo, y los dos arqueros pararon balones. Finalmente, apareció Jean-Pierre Papin con un cabezazo abajo del arco para romper la igualdad a 11 minutos del final.