Después de una larga espera, la Selección de Canadá vuelve a una Copa Mundial de la FIFA en lo que será Qatar 2022. La casaca es una parte importante del equipo, por eso es hora de repasar las mejores camisetas de la Hoja de Maple en los Mundiales.

El equipo norteamericano se clasificó con comodidad a la Copa del Mundo que por primera vez se jugará entre los últimos dos meses del año. Sus eliminatorias de local fueron históricamente buenas, y eso les valió para un boleto a la competencia mayor.

Ese invicto en casa y una figura rutilante como Alphonso Davies lo colocaron en Qatar 2022. Pero es apenas su segunda participación Mundialista. Para la primera hay que remontarse más de 35 años al pasado.

La única participación de Canadá en un Mundial

Canadá solamente ha participado de un Mundial previo a Qatar 2022: El de México 1986. Allí, compartió grupo con Francia, Hungría y la ya extinta Unión Soviética. Perdió los tres partidos sin anotar goles, a pesar de que el papel hecho por los Maple Leafs haya sido más que digno.

Las camisetas de Canadá en el Mundial de México 1986

La camiseta "local" o "titular" del momento era la roja. El diseño, no muy complicado. En ese momento eran de la marca "Adidas", y su casaca era colorada, con las líneas blancas, características en las mangas. Además, tenía un sombreado más claro en diagonal, muy leve, pero que se alcanzaba a notar y la diferenciaba. Con ella jugaron ante los soviéticos (0-2) y húngaros (0-2).

La camiseta "visitante" o "suplente" era la blanca. Esta se utilizó en el mejor partido de los canadienses: La derrota por 1 a 0 ante Francia, donde nunca fueron menos que su rival. La casaca invirtió los colores de las líneas, letras y el fondo (de blanco a rojo y de rojo a blanco) y era lisa.

Las camisetas de Canadá para el Mundial de Qatar 2022

Para el Mundial de Qatar 2022 sucedió algo curioso con Canadá. A pesar de que las camisetas serán "nuevas" en comparación a las de México 1986, son el único equipo que no tiene indumentaria hecha especialmente para la Copa del Mundo. De acuerdo a Nike, esto se debe a que no esperaban que clasifique a la competencia, y ya no daban los tiempos para la realización de un nuevo diseño.

Por esa razón, cuando jueguen contra Bélgica en su debut, seguramente lo hagan con la secundaria, una casaca negra en su totalidad. Mientras tanto, ante Croacia y Marruecos, podrían hacerlo con la roja, que tiene mangas levemente más claras y están acompañadas de unas líneas asimétricas. En 2019, justo antes del comienzo de las Eliminatorias de la CONCACAF, Nike se asoció a los canadienses y su primera línea, la misma con la que disputará el próximo Mundial.