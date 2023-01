Estados Unidos no terminó donde hubiese deseado en el Mundial de Qatar 2022, quedando eliminado en los octavos de final ante Países Bajos. A pesar de eso, el futuro parece brillante para el equipo de las Barras y las Estrellas.

Fuera del rendimiento fuera del campo de juego, el cual casi que no dejo muchos insatisfechos en la organización, una de las grandes polémicas que hubo durante la cita mundialista fue el tiempo de juego de Giovanni Reyna.

Eso catapultó algo mucho mayor, en un conflicto con muchas aristas que ha tenido un comunicado por parte de su ex seleccionador, Gregg Berhalter, y una pelea con el padre de Reyna. Y más allá de que hay un entrenador interino, los Estados Unidos siguen buscando quien tome las riendas del equipo.

Según reporte, Zinedine Zidane le dijo que no al USMNT

Informó el medio Le Equipe que a Zinedine Zidane se le ha ofrecido el cargo de seleccionador principal de los Estados Unidos, en lo que la federación planea que sea un proyecto que prepare a una camada talentosa para la Copa del Mundo 2026.

La respuesta del ex entrenador del Real Madrid fue que no, y el medio francés indicó que quien fuese campeón mundial en 1998 no dirigirá a ninguna selección nacional que no sea la de Francia, cargo hoy ocupado por Didier Deschamps.