Después de lo que fue la gran cita como Summerslam, lo cierto es que se va a llevar a cabo uno de los eventos con mucha acción en cuanto a los posibles combates que ofrece la WWE. En esta oportunidad, la World Wrestling Entertainment presenta Extreme Rules 2021, el cual efectuará su 13° edición desde que se creó en 2009. Este mismo va a estar desarrollándose el día domingo 26 de septiembre.

Cabe resaltar que el nombre del espectáculo es un tipo de lucha que puede desempeñarse en algún combate. El mismo implica la total libertad de poder utilizar objetos contundentes para poder dañar al luchador de turno, entre otros. Sin tener restricciones en cuanto a la capacidad de personas que pueden decir presentes, el evento estará efectuándose desde el Nationwide Arena en Ohio.

Pasando al evento de turno, hasta el momento hay un total de seis luchas confirmadas, en una cartelera que por ahora no tiene todo confirmado, ya que aún queda el desarrollo del Smackdown del viernes. La pelea estelar del domingo 26 sería la que protagonicen Roman Reigns (c) contra Finn Balor en el Extreme Rules 2021 por el Campeonato Universal de la WWE. Aunque el resto de los combates son más que atrayentes. ¿El dato? Hasta ayer, donde hubo un cambio de reglas, no habían combates con reglas extremas para hacer honor al nombre de la cita.

Foto: Twitter oficial de la WWE.

Cartelera:

-Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) vs. "The Demon" Finn Bálor en un Extreme Rules Match

-Campeonato Femenino de Raw: Charlotte Flair (c) vs. Alexa Bliss

-Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

-Campeonato de Estados Unidos: Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

-Campeonato de parejas de SmackDown: The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

-Liv Morgan vs. Carmella

Día y horario: ¿cuándo es Extreme Rules 2021?

WWE Extreme Rules 2021 se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre desde el Nationwide Arena en Ohio.

Horario del evento según cada país:

España: 02:00 horas (lunes)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00 horas

ACLARACIÓN: detalle no menor para aquellos que quieran palpitar el evento principal. Una hora antes de las expresadas horas se llevará a cabo el Kickoff Show del mismo. Aún no hay peleas confirmadas allí.

Transmisión: ¿cómo ver Extreme Rules 2021 en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirá Peacock.

Además, el canal Star Action Premium y la plataforma Star Plus transmitirán el evento para toda Latinoamérica. Recordemos que ambos requieren de un pago de suscripción para poder acceder al mismo.