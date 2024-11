Es momento de ver cómo los equipos que desean pelear el siguiente torneo peruano, sueñan con reforzarse de la mejor manera. En este caso nos vamos a referir a Universitario de Deportes, actual bicampeón, que seguramente soñará con un tricampeonato de lujo. Por eso, el nombre que aparece en pantalla, para el hincha merengue, debe ser una gran sorpresa. Porque se le ve en cada Fecha FIFA, como deja la vida por la Selección Peruana. Y esa sería, su carta de presentación necesaria para ser un objeto ilustre.

¿Qué jugador de la Selección Peruana podría llegar a Universitario de Deportes?

En una charla especial con el medio de comunicación digital, Así es el Fútbol, habló el director técnico Fabián Bustos, quien dejó un nombre que sorprendió a propios y ajenos. De cara a la siguiente temporada en Universitario de Deportes: “Me gusta Callens, pero nunca me han preguntado. Pero por ejemplo el tema de Ruidíaz lo hemos hablado con Manuel (Barreto) y con Jean (Ferrari), el tema de Trauco en algún momento puede ser que haya habido alguna conversación”.

El entrenador merengue, sostuvo que el nombre de Iron Man le llena de orgullo, pero seguramente será algo mucho a futuro. Porque de cara a corto plazo, aún no está siquiera conversado con las gerencias pertinentes: “Callens es un muy buen jugador, por eso te digo que los que juegan en el extranjero, me gusta mucho porque creo que son los mejores. Todavía no se ha hablado nada sobre eso con Manuel Barreto o Jean Ferrari”. Pero lo cierto es que si lo mencionan, es porque hay un interés así sea considerado como mínimo.

¿Qué dicen en Universitario de Deportes sobre los fichajes del 2025?

Buscando el tricampeonato, hoy por hoy, Manuel Barreto como director deportivo de Universitario de Deportes. Precisó que no han tocado ningún tema de contratación, ya sea el de Alexander Callens, o algún otro futbolista de nivel superlativo, pero uno nunca sabe: “Conmigo no ha firmado ningún contrato. Estamos en una etapa de mirar hacia adentro y en conjunto con Fabián (Bustos) y Jean (Ferrari) vamos a definir las posibilidades concretas para reforzarnos”.

Alexander Callens en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto vale actualmente Alexander Callens?

Alexander Callens vale 1,2 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt. Fichado actualmente por AEK Atenas, el defensor de 32 años tiene contrato con ellos hasta junio del 2026. Seguramente pueda renovar con el cuadro europeo porque está en un gran nivel, sin embargo, no podemos negar que su presente es llamativo. Por eso Universitario de Deportes debe soñar con hacerse con sus servicios, pensando en la temporada 2025. Es algo complicado, pero no imposible.