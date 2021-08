Junto con Wrestlemania, se trata de uno de los eventos más importantes en lo que es el año calendario de la WWE. En esta oportunidad, la World Wrestling Entertainment presenta Summerslam 2021, el cual efectuará su 33° edición desde que se creó en 1988. Hay una particularidad en el espectáculo que tendrá estadio lleno, tendrá lugar el sábado 21 de agosto, hecho inédito después de 29 años sabiendo que el 95% de estos acontecimientos que organiza la empresa que comanda Vince McMahon se llevan a cabo los domingos.

Hay que decir que este evento estará efectuándose desde el Allegiant Stadium en Las Vegas. Allí se espera la presencia de exactamente 60 mil personas, sabiendo que la capacidad total del lugar excede el mismo para este tipo de espectáculos. La normalidad llegó en la empresa de lucha libre por entretenimiento y quiere retomar el sector que le genera una gran cantidad de ganancias a nivel monetario.

Pasando al evento de turno, hasta el momento hay un total de siete luchas confirmadas, en una cartelera que por ahora no tiene todo confirmado ya que aún queda una semana entera de programas en cuanto a Raw y Smackdown refiere. La pelea estelar del sábado 21 sería la que protagonicen Roman Reigns (c) contra John Cena por el Campeonato Universal de la WWE. Aunque el resto de los combates son más que atrayentes.

Foto: Twitter oficial de WWE.

Cartelera:

-Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. John Cena

-Campeonato Femenino de Raw: Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

-Campeonato de WWE: Bobby Lashley (c) vs. Goldberg

-Edge vs. Seth Rollins

-Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey) vs. Rey & Dominik Mysterio

-Campeonato Femenino de SmackDown: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

-Campeonato de Estados Unidos: Sheamus (c) vs. Damian Priest

Día y horario: ¿cuándo es SummerSlam?

WWE SummerSlam 2021 se llevará a cabo el sábado 21 de agosto desde el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Horario del evento según cada país:

España: 01:00 horas (lunes)

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Estados Unidos (ET): 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos (PT): 16:00

ACLARACIÓN: detalle no menor para aquellos que quieran palpitar el evento principal. Una hora antes de las expresadas horas se llevará a cabo el Kickoff Show del mismo. Aún no hay peleas confirmadas allí.

Transmisión: ¿cómo ver SummerSlam en vivo?

El evento se podrá ver en vivo a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito. Hacia Estados Unidos también lo emitirá Peacock.

Además, el canal Star Action Premium transmitirá el evento para toda Latinoamérica. Recordemos que es un canal con pago de suscripción para poder acceder al mismo.