El mercado de pases en Boca se volvió frenético. Mientras los hinchas xeneizes se ilusionan con la posible incorporación de Arturo Vidal y miran más de lejos el interés por James Rodríguez, dentro del ámbito local y sudamericano se vislumbran otros nombres como el de Christian Bernardi, Martín Ojeda, Martín Payero y hasta el de Domingo Blanco como posibles arribos.

Entre tantos nombres, ya se va esbozando el perfil de jugador que pretende el Xeneize en este mercado, el cual es el de un volante que sea desequilibrante y que pueda jugar tanto por el centro del campo como por los costados. Pero, según trascendió en las últimas horas, habría otro futbolista en carpeta que sería el que más le gusta a Juan Román Riquelme.

Esta información la dio el periodista de TyC Sports Rodolfo "Gringo" Cingolani, quien afirmó que este futbolista, como características también similares a lo que pretende sumar Boca, es Thiago Almada. Actualmente en Atlanta United de la MLS, el panelista del canal deportivo nacional habló sobre él, su situación y un posible arribo a Boca.

Para introducir el tema Almada, primero habló de la situación de Toto Salvio y su contrato, el cual aún no se firmó y por eso todavía su futuro es incierto, más aún con la posibilidad de la oferta que el delantero tiene del América de México: "La información es que la oferta está, y a mi me da la sensación que se va, por lo que me contaron. En Boca lo quieren, pero no es que van a cerrar por duelo si se va a México", sentenció el Gringo.

Luego, dio su información sobre el ex enganche de Vélez nacido en Fuerte Apache: "Salvio y él tienen el mismo representante, y el jugador que lo desvela a Riquelme es Thiago Almada. Si la dirigencia de Boca le arregla un buen contrato al Toto, se supone que su representante va a estar contento y se hacen ilusiones con que Boca pueda tener la prioridad, si Thiago piensa en pegar la vuelta a Argentina". Siendo en este mercado, en el corto o largo plazo, Almada podría ponerse la camiseta de Boca cuando decida regresar al país, cumpliendo así el deseo de Román.