El ex Boca que fulminó a la dirigencia actual: "No tienen el control emocional"

Pese a que el balance fue positivo en el año para Boca, el cierre de la temporada con la final perdida ante Racing en el Trofeo de Campeones dejó un sabor amargo por la polémica forma en la que se resolvió el encuentro. 11 expulsados en total, con la finalización del cotejo tras la última tarjeta roja y con incidentes entre los futbolistas de ambas facciones.

Este episodio de pelea que hubo en el campo de juego del Estadio La Pedrera sigue tomando repercusiones días más tarde y en relación a eso, un ex Boca con pasado por la Selección Argentina como Alejandro Mancuso no tuvo piedad con los presentes dirigentes del Xeneize y con toda la escala jerárquica hacia abajo, incluyendo también cuerpo técnico y jugadores.

Siendo panelista del programa de ESPN conducido por Martín Liberman, el surgido en Vélez soltó contundentemente: "En Boca no tienen el control emocional, no aceptan perder". Luego, lo relacionó con los casos puntuales de futbolistas como Carlos Zambrano y Luis Advíncula, de quienes expresó que "creen que para jugar en Boca hay que pegar patadas y no es así". Siguiendo con sus casos, volvió a tirar un "palito" a la dirigencia: "Lo que pasa es que llegaron con ese chip".

Sobre el central peruano, Mancuso siguió con los tapones de punta. "Zambrano va a la pelota y parece que te va a lastimar directamente, se revuelca y te quiere pisar, pegar. Y luego lo echan y quiere entrar a tomar partido para que la gente lo aplauda y le diga: peruano, peruano. Creo que pasa por otro lugar", expresó el ex ayudante de Diego Maradona en la Selección Argentina.

Por último, soltó un consejo para ambos futbolistas de la selección incaica: "Carlos Zambrano tiene que dejar una marca en Boca por lo futbolista que es, no por las actitudes agresivas que tienen. Advíncula es igual, parece que no se les puede encarar". Contundentes declaraciones del ex volante central.