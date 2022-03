El triunfo de Boca Juniors en el Superclásico fue un desahogo para los futbolistas y el entrenador. Necesitados de un triunfo de esta magnitud, los jugadores se sacaron un peso de encima que será fundamental para lo que viene. Hoy, el clima es más tranquilo respecto al de hace algunas semanas.

Uno de los que salió bien parado fue Juan Ramírez, que jugó un gran partido en el Monumental luego de un rendimiento irregular en los últimos meses. El ex-San Lorenzo fue ponderado por el mismísmo Juan Román Riquelme y reconoció que "fue una decisión correcta" elegir jugar en el Xeneize.

“Román (Riquelme) incidió muchísimo en mi llegada a Boca, habló conmigo antes de que estuviese todo para ir a Boca, cuando lo veo siempre le doy las gracias que me haya traído”, soltó el zurdo en Radio Mitre, que también habló de lo difícil que fue desprenderse del Ciclón: “Cuando pasó esto con San Lorenzo surgieron muchas versiones que los que me conocen internamente saben cómo fue todo. Ya pasó, podría haber salida a hablar decidí no hacerlo porque respetuoso a la institución que me dio trabajo”.

“Mi mamá, mis hermanos, mi señora la pasaron mal y yo también, recibí muchas amenazas de muchas personas”, explicó el volante, que también se refirió a la parte económica: “Me deben algo, pero eso pasó a un segundo plano”. Hoy disfruta de su presente.