Joaco López es uno de los streamers más populares de Argentina y ese reconocimiento en redes sociales lo llevó a ser invitado al predio de Boca en Ezeiza. El influencer, fanático del Xeneize y gran admirador de Juan Román Riquelme, pudo conocer a su ídolo y reveló la insólita frase que le salió decirle.

"Ahí viene Román, eh...", le dijeron a Joaquín cuando estaba en el predio. "Pensé que me estaban jodiendo pero se levantaron todos. Me empezó a latir el corazón. Empecé a decir: '¿Qué digo? ¿Cómo lo saludo?'. Llegó Román y nos dijo: 'Gracias por venir. ¿Están bien? Necesitan algo'. Estás loco, gracias a vos por existir", reveló entre risas.

"Literalmente fue el peor momento de papelón de mi vida", avisó López sobre lo que sucedió después. ¿Qué pasó primero? "Les empieza a dar la mano a todos, yo estaba al lado de Markitos Navaja, cuando me toca a mí se la da a Markitos y quedé con la mano en el aire jaja", señaló Joaco.

Pero eso no fue todo: el streamer todavía se lamenta por cómo nombró al vicepresidente de Boca. "Me da la mano y en el momento se me cruzó: '¿Cómo le digo? ¿Hola Román? ¿Hola Riquelme?'. Y de los nervios me salió decirle: '¿Qué hacés Juan? ¿Todo bien?'. ¡Ni el hijo le debe decir Juan! ¡Ni la familia! ¿Quién le dice Juan? ¡Nadie en el mundo! Automáticamente en la cabeza de Riquelme habrá dicho: 'Este tipo es un pelotudo'", aseguró en su transmisión.