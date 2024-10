Ramón, sos el Caruso Lombardi de Brasil, no podés ningunear a Racing

Dijiste que nunca fuiste derrotado en el Cilindro, algo que no solo es mentira sino que además en esa cancha tu River lleno de figuras perdió un título.

No me gustó el ninguneo de Ramón Díaz a la cancha Racing y tengo un carpetazo porque en 2001 perdió un campeonato ahí con el famoso gol de Bedoya que dejó a la Academia de Mostaza Merlo a un paso del título después de 35 años.

Sí, tu River del Burrito Ortega, Andrés D’Alessandro, Chacho Coudet, Chapa Zapata, Celso Ayala y Ángel Comizzo no pudo ganar en el Cilindro y se quedó sin el título. Ah, y algo más, en el Inicial 2013 perdiste 1 a 0 en esa cancha con el gol de Zuccullini. Dato mata relato.

Ramón, sos un gran declarante, un provocador y hoy devenido en el Caruso Lombardi de Brasil porque te llaman solo para salvar a los equipos del descenso. Vos nunca perdés, no te fuiste a la B siendo de River, sos de River pero le gritaste a morir los goles de Bergessio con San Lorenzo…

Tu Corinthians, como siempre en tu carrera, tiene más figuras que funcionamiento y en frente te encontraste con un Racing que a mi me encantó. El equipo de C ostas estuvo a la altura y si hace el partido perfecto en la revancha va a llegar a la final de la Copa Sudamericana y, por qué no, ser campeón.

