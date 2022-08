Sin dudas, Thiago Almada es una de las más grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo. Siendo estrella en un Vélez lleno de grandes futbolistas, el juvenil producto del semillero del Fortín siempre se destacó y por eso, había generado el interés de varios clubes del exterior para poseer su ficha, la cual llegó a estar valuada en más de 20 millones de dólares.

Sin embargo, pese a que hubo intereses desde Europa, el talentoso enganche/extremo terminó recalando en el Atlanta United de la MLS a cambio de 16 millones de dólares, destino que se confirmó el pasado diciembre de 2021, por lo que desde esa época, Almada milita las filas del club estadounidense.

A pesar de nunca haber vestido otros colores que no sean los de Vélez y Atlanta United, Thiago ha sido vinculado con Boca en reiteradas ocasiones. Primeramente era por su amistad con Tevez, siendo ambos oriundos de Fuerte Apache, aunque luego también fue visto de vacaciones con Marcos Rojo, Agustín Almendra y Norberto Briasco, algo que alimentó la ilusión de los hinchas xeneizes con respecto a una posible llegada a Brandsen 805 en algún momento de su carrera.

Como si fuera poco, también se supo que fue invitado por Juan Román Riquelme a un asado y que, en paralelo, hace escasos días confirmó que su ídolo de chico era el propio Román. En medio de estos vínculos con Boca, Thiago Almada este viernes soltó una nueva confesión que estremeció al mundo circundante al Xeneize.

En diálogo con TNT Sports, Almada declaró: "Román me escribe siempre. Me felicita, me pregunta como estoy y me dice que siga jugando así. Siempre con buena onda". Así, dejó en claro que mantiene charla constante con el Vicepresidente de Boca y que sostiene una buena relación. Se sabe del interés de Riquelme de contar con él en la Ribera. ¿Se dará en algún momento?