Ramallo, jugador de Always Ready, le pateó la cabeza al colombiano en una pelota dividida con el jugador de Boca en el suelo. El resto de los futbolistas xeneizes saltaron en defensa de Fabra y se armó un escándalo.

Boca le gana a Always Ready por la mínima con el gol de Darío Benedetto tras una asistencia de Exequiel Zeballos. El partido no se venía desempeñando de la mejor manera ya que el estado del campo de juego de La Bombonera no está en buenas condiciones, pero así y todo el Xeneize demostró ser más que el conjunto boliviano desde el juego.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado de manera clara por la fricción, pero sobre el final del primer tiempo tuvo su punto límite con una acción completamente evitable y que causó una reacción que pudo haber terminado mal.

Rodrigo Ramallo, el volante derecho de Always Ready, quedó en una pelota dividida con Frank Fabra, pero con el colombiano en el suelo producto de un choque previo. Sin mucho cálculo y con escasa precisión, el 8 del conjunto visitante erró a la pelota y le dio una brutal patada con el puntín del botín al capitán de Boca en la cabeza.

Esta agresión era roja directa, pero antes que el árbitro Gustavo Tejera pudiera reaccionar, Gastón Ávila y Pol Fernández arremetieron contra Ramallo, siendo el defensor el que peor accionó de los dos jugadores de Boca, empujando al futbolista visitante que le dio semejante patada a Fabra. Esto, lógicamente, generó un escándalo en el cual terminaron involucrados todos los futbolistas en campo e incluso a los suplentes de ambos bandos.

La jugada terminó con Rodrigo Ramallo siendo expulsado de manera directa, y con Gastón Ávila y Benedetto amonestados por la reacción en defensa de Fabra. La patada fue brutal, y la acción de los dos equipos es algo evitable. Ahora Boca tendrá la ventaja de contar con un jugador más que Always Ready en lo que resta del partido, pero con dos futbolistas propios al borde de la expulsión en un encuentro caldeado.