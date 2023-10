Finalizó la fecha FIFA y, poco a poco, los equipos empiezan a recuperar a sus jugadores para lo que resta de temporada. En el caso de Boca, Frank Fabra, Luis Advíncula y Norberto Briasco se sumarán en las breves horas al entrenamiento del Xeneize pero no estarán en la próxima fecha ante Unión al disputarse este viernes en La Bombonera.

Los tres futbolistas que representaron a Colombia, Perú y Armenia respectivamente tuvieron jornadas en donde no destacaron en lo individual y los resultados globales no acompañaron. Pero, sin dudas, la situación más particular fue la de Fabra en el seleccionado cafetero.

Es que el lateral izquierdo regresó a su Selección luego de 9 meses de ausencia entre lesiones y no ser tenido en cuenta, y en la primera jornada de esta fecha FIFA ante Uruguay disputó los 90 minutos en lo que fue el empate 2 a 2 de local. Sin embargo, para el siguiente encuentro, el entrenador argentino Néstor Lorenzo decidió no contar con él y que ni siquiera vaya al banco de suplentes.

Así, Fabra fue considerado prescindible en lo que fue el empate 0 a 0 ante Ecuador en Quito y se conoció que el motivo de su salida no es otro que su rendimiento frente a la selección charrúa. Según informó el Diario Olé, Lorenzo “no valoró positivamente la actuación de Fabra contra Uruguay”, por lo que optó por no incluirlo como futbolista disponible en el encuentro que dio por finalizada la fecha FIFA de octubre para Colombia.

¿Qué pasó con Fabra durante el partido ante Uruguay? El lateral de Boca tuvo responsabilidad directa en el resultado de dicho encuentro ya que, sobre el final del partido dejó una pelota suelta para que los charrúas puedan agarrar mal parada a la defensa cafetera, y terminó desembocando en un penal, que posteriormente convirtió Darwin Núñez en el gol del empate, además de la expulsión del arquero Camilo Vargas.

Ante Ecuador, su reemplazante en el XI titular fue el futbolista del Lens de Francia, Deiver Machado, quien completó los 90 minutos en la paridad 0 a 0 en Quito. De esta manera, parecería que Néstor Lorenzo no contará más con Fabra para la Selección, ya que medios colombianos afirman que el argentino terminó muy enojado con el rendimiento del jugador de Boca.

¿Tomará nota Almirón?

Si bien en el Xeneize arrastra un buen rendimiento en las últimas semanas, y constantemente se gana los elogios de Juan Román Riquelme, el gran nivel de Marcelo Saracchi genera una sana competencia en el puesto. Por eso, Fabra deberá mantenerse en su ritmo en Boca y no tener actuaciones como las que le sacaron la titularidad en Colombia.

¿Cómo le fue en general a los internacionales de Boca en la fecha FIFA?

Al margen de esta actuación de Fabra, Luis Advíncula y Norberto Briasco también tuvieron presencia en sus selecciones. El peruano completó los 180 minutos con el seleccionado incaico en donde vieron dos derrotas por 2 a 0, una ante Chile y la reciente frente a Argentina de local. Ante la campeona del mundo, Advíncula llegó a su segunda amarilla y por eso, se perderá el próximo encuentro, el cual se dará en noviembre frente a Bolivia.

Por el lado de Briasco, el nacionalizado armenio disputó 69 minutos como titular en la derrota por 2 a 0 frente a Letonia en las Eliminatorias rumbo a la Euro 2024. Luego, tuvieron fecha libre y disputaron un amistoso ante Macedonia, en donde Armenia cayó por 3 a 1 y “Norby” no vio minutos.