Mucha tela para cortar dejó la eliminación que el PSG padeció frente al Bayern Múnich dentro de los octavos de final por la UEFA Champions League, principalmente porque por segunda vez consecutiva los franceses no accedieron a cuartos, además de seguir sin romper la sequía del título más importante de clubes a nivel internacional. Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, fue el blanco de todas las críticas a tres meses del vencimiento de su vínculo con la institución.

En declaraciones a la cadena RMC Sport, Jerome Rothen fue contundente respecto a la "Pulga". “A Messi no lo queremos. Vi su declaración en la que decía: ‘Estoy bien, aclimatado’. Pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? En los partidos que importan desaparece por completo. Lo que es una broma, porque hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo”, disparó.

Pero como no le alcanzó, el ex medioampista defensivo de los "Parisinos" prosiguió contundente en caso de que Messi renueve su vínculo: “Si mañana me entero de que se extiende su contrato, ya no iré al Parque de los Príncipes. Esos son verdaderos problemas para el PSG porque bloquea las contrataciones. La nómina es enorme por culpa de estos jugadores”, sentenció. Conocemos más detalles sobre Rothen.

¿Quién es Jerome Rothen?

Jérôme René Marcel Rothen nació el 31 de marzo de 1978 en Châtenay-Malabry, dentro de París, teniendo una formación juvenil en la Academia Nacional de Fútbol de Clairefontaine, donde figuras como Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Thierry Henry o Kylian Mbappé formaron parte y hasta se destacaron a nivel mundial.

Su carrera a nivel profesional comenzó con el Caen en 1997, siendo un mediocampista defensivo con vocaciones de zaguero, formando parte hasta el 2000, cuando el Troyes posó los ojos para ficharlo, ganando la hoy extinta Copa Intertoto 2000-01. Sin embargo, el primer despegue fue el Mónaco, que abonó 5 millones de euros el 1° de enero de 2002 y así comprar a uno de los que formaron parte del cuadro finalista de Champions League en 2003-04. Aquí fue el escalón previo a su máximo anhelo, jugar en el París Saint-Germain.

No era el equipo de los dólares qataríes, pero presenció el camino hacia la hoy conducción de Nasser Al-Khelaïfi, quien ingresó en 2011 pese a que el jugador formó parte de los parisinos entre 2004 y 2010, convirtiendo 10 tantos en 139 cotejos consagrándose en la Copa de Francia 2005-06, Copa de la Ligue 2007-08 (también ganada con Mónaco en 2003).

Glasgow Rangers, Ankaragücü y SC Bastia (obtuvo el ascenso a primera división en 2011-12) fueron los otros equipos donde Rothen formó parte para redondear una carrera entre 1997 y 2013 acumulando 38 goles en 419 partidos, con presencia en la Selección francesa apenas entre 2003 y 2007, sin pasaje mundialista, pero integrando el cuadro campeón de la Copa Confederaciones 2003.