En el marco del partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional, en el Estadio Ciudad de Vicente López, River empató 0 a 0 en condición de visitante frente a Platense, por lo que de esta manera no pudo acercarse a los primeros puestos y se aleja de la lucha en el certamen.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en donde se refirió al rendimiento de sus dirigidos y también palpitó la mini pretemporada que hará el plantel por el parate del torneo por fecha FIFA.

Además, se refirió a la situación de Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Germán Pezzella, quienes salieron lesionados: “El partido fue accidentado para nosotros, desde el punto de vista futbolístico ya que sufrimos algunas molestias con Acuña que tiene una fuerte contractura, con Bustos lo mismo, y Pezzella sufrió un golpe y tuvo que ser atendido, está un poco aturdido. Tuvimos que hacer 3 cambios por esto y vamos a ver cómo se recuperan”.

Con respecto a esto, agregó explicando que verán cómo seguir en la mini pretemporada: “Estamos mejor, en principio íbamos a hacerla, pero la estructura en donde estuvimos no se encuentra en las mejores condiciones, por lo que la vamos a hacer en el predio de Ezeiza. Intentaremos seguir refrescando conceptos y mejorar en todos los aspectos para ver cómo están los jugadores que se nos lesionaron”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

El análisis del partido

“Hoy fue un partido muy accidentado, poco juego, pocas chances de gol, poca claridad. El viento cambiaba, hacía mucho frío, fue un partido feo, sin muchas luces y cosas para rescatar. Lo que sí, jugamos ante un equipo duro, que planteó un equipo agresivo y duro que no pudimos romper la tendencia defensiva que marcaron. No sufrimos tampoco, eso es lo positivo, pero no nos podemos conformar con eso claramente”, comenzó el Muñeco.

“Buscaba juego, nos faltaron cambios también por los defensivos. Claramente no pudimos hacer los cambios que teníamos pensado, pero ellos tampoco nos atacaban entonces no necesitaba un volante central de contención. Echeverri nos dio frescura con Mastantuono e intentamos que tengan uno contra uno y puedan patear al arco para generar algo de impronta porque estos partidos cerrados se ganan con detalles. No lo pudimos hacer”, siguió explicando los cambios en ofensiva.

Y cerró argumentando la inclusión de González Pirez como titular: “Paulo había tenido algunos problemas estomacales en estos días, hubo un día en el que no entrenó con normalidad y creí que González Pirez estaba mejor para este partido, que era muy físico, por eso puse a Pirez”.

La confirmación del Monumental como sede de la final de la Libertadores

Por otro lado, el Muñeco se mostró contento por la designación del Más Monumental como el estadio sede de la final del certamen continental. “Es bueno que se haya oficializado que el Monumental sea sede de la final de la Libertadores. Para nosotros es un incentivo mayor, claramente. Estamos a dos partidos en una serie muy dura de jugar una final de Copa Libertadores en nuestro estadio. Nos pone en una situación de muchísimo deseo de jugar y llegar, nos vamos a enfrentar a un equipo duro, con la misma ilusión que nosotros y que viene con una tendencia similar en lo futbolístico y van a apostar todo a la copa, tienen un gran equipo con un gran entrenador. Va a ser un partido durísimo”, soltó.