Miranda lanzó este martes 18 de abril el remix de "Perfecta", junto a María Becerra y FMK. Esta canción es una de las más populares del dúo, y ya forma parte de "Hotel Miranda".

Esta nueva versión del clásico hecho por Ale Sergi y Juliana Gattas, promete ser de los más escuchados del año. Además, al sumar a dos de los cantantes jóvenes más reconocidos de Argentina, le dan su propia impronta a este hit.

La letra completa de "Perfecta", el remix de Miranda junto a María Becerra y FMK

Solo tú, no necesito más

Te adoraría lo que dure la eternidad

Debes ser perfecta para, perfecta para

Perfecta para mí, mi amor

Tan pronto yo te vi

No pude descubrir

El amor a primera vista no funciona en mí

Después de amarte comprendí

Que no estaría tan mal

Probar tu otra mitad

No me importó si arruinaríamos nuestra amistad

No me importó y ya qué más da

Éramos tan buenos amigos hasta hoy

Que yo probé tu desempeño en el amor

Me aproveché de que habíamos tomado tanto

Me fuiste dejando y te agarré

A pesar de saber que estaba todo mal

Lo continuamos hasta juntos terminar

Cuando caímos en lo que estaba pasando

Te seguí besando y fue

Solo tú, no necesito más

Te adoraría lo que dure la eternidad

Debes ser perfecta para, perfecta para

Perfecta para mí, mi amor

¿Cómo fue que de papel cambié?

Eras mi amiga y ahora eres mi mujer

Debes ser perfectamente, exactamente

Lo que yo siempre soñé

Y así es cómo se nos va pasando el tiempo

Siendo los protagonistas de este cuento de pasión

Y nada nunca más nos separó

Te llamé

Que nunca termine esto, por favor

Supuestamente la primera fue culpa del alcohol

La segunda y la tercera, no había de qué excusarno'

Comenzamo' de a poco a aceptarlo

La amistad de lado estaba quedando

Y por cosas de la vida terminamo' juntándonos

Yo siempre soñaba con vos

Entonces el amor

Nos tiene de rehén

Seré tu eterna enamorada y te aseguro que

Todas las noches te amaré

Solo tú, no necesito más

Te adoraría lo que dure la eternidad

Debes ser perfecta para, perfecta para

Perfecta para mí, mi amor

¿Cómo fue que de papel cambié?

Eras mi amiga y ahora eres mi mujer

Debes ser perfectamente, exactamente

Lo que yo siempre soñé

Solo tú, no necesito más

Te adoraría lo que dure la eternidad

Debes ser perfecta para, perfecta para

Perfecta para mí, mi amor

¿Cómo fue que de papel cambié?

Eras mi amiga y ahora eres mi mujer

Debes ser perfectamente, exactamente

Lo que yo siempre soñé

Solo tú, no necesito más

Te adoraría lo que dure la eternidad

Debes ser perfecta para, perfecta para

Perfecta para mí, mi amor