Wanda Nara sufrió un hackeo en sus redes sociales y los responsables postearon mensajes y compartieron distintas conversaciones privadas. La gran mayoría de las capturas viralizadas fueron de charlas que la empresaria mantuvo con la China Suárez antes de que sus diferencias se hicieran públicas el pasado octubre.

+Hot Sale 2022 con fecha confirmada: cuándo arrancan los descuentos online y dónde comprar

Horas más tarde, Wanda pudo recuperar su cuenta de Instagram y explicó todo lo que sucedió mediante distintas historias: “Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron como hasta las seis, siete de la mañana seguir sacándome el perfil. En un momento ni siquiera existía más, ahí les mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”.

+La 1-5/18 Somos Uno: ¿Cuándo termina la telenovela de El Trece?

Además, añadió: “El mail de recuperación mío no empieza con 'w', empieza con 'n', ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails, pero igual mi mail tampoco empieza con 'w', pero el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco, porque mi amiga está de vacaciones".

"Ayer me desbloquearon gente que tenía bloqueada, hicieron chiquilinadas tontas que capaz ustedes no las vieron pero después me di cuenta. De hecho me enteré porque Keni (Palacios) vive en un departamento al lado de mi casa, me tocó el timbre y vino. Yo estaba armando el rompecabezas sin el teléfono en la mano. La última publicación la había subido hacía tres horas y ahí fue que me di cuenta. Cuando quise entrar, se me había cerrado mi Instagram", agregó Wanda en otra historia. Y siguió: “No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, menos puedo tener dos".

Para finalizar, se refirió indirectamente a la China Suárez: “Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido".

Los mensajes virales de Esequiel Barco a Wanda Nara

En el Instagram de la vedette e influencer publicaron una storie en donde se ve su chat con Esequiel Barco, la gran joya que tiene River. El futbolista, surgido de Independiente, le escribió en reiteradas oportunidades con varios emojis de corazones junto a mensajes como: "Tas perfecta", "Sos perfecta, me tenés así" y "Tan hermosa vas a estar". Wanda Nara nunca le contestó.