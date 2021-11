La consagración de River en la Liga Profesional después de golear a Racing en el Monumental trascendió fronteras. El equipo de Marcelo Gallardo consiguió su primera liga local y la noticia dio la vuelta al mundo, llegando también a Europa.

Es por eso que uno de los que se animó a dedicarle unas palabras al Millonario fue el propio Pep Guardiola, quizás uno de los mejores entrenadores del planeta. Este domingo, el Manchester City enfrentará al West Ham por la Premier League y hoy habló en rueda de prensa.

"¿Estás al tanto de que mañana es la final de la Copa Libertadores?", le consultaron a Pep, que no parecía estar tan informado de eso, pero sí de lo que sucedió en nuestro país: "Un poco. Sé que River Plate ganó la Liga Argentina, así que felicito al club y a Marcelo Gallardo por otro título".

+ Guardiola ya había hablado maravillas del Muñeco en 2019

“Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, había dicho Pep hace dos años, en octubre. “Parece que solo existe Europa en el mundo. No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo por un año, sino por tanto tiempo", había agregado.