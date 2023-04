Colo Colo logró un revitalizador triunfo ante Huachipato en el día de ayer, donde se puso al día en el Campeonato Nacional 2023 y quedó a solo 4 puntos de Universidad Católica y Huachipato, punteros de la competición.

Uno de los puntos altos en el Cacique nuevamente fue el canterano Damián Pizarro, quien demostró estar a otro nivel pese a que no tuvo la fortuna de poder anotar su segundo gol profesional con los albos.

Claudio Borghi, histórico ex DT de Colo Colo, analizó junto a Las Últimas Noticias el desempeño de Pizarro y le entregó flor de consejo para que se consolide como el próximo gran crack del Cacique en el futuro.

Pizarro se robó las miradas en el CAP. | Foto: Photosport

“Físicamente es grande, fuerte y debe comenzar a regular los tiempos. Va con mucho ímpetu a todas las pelotas y eso es bueno, pero así no se dura todo el partido”, dijo el otrora campeón del mundo.

En esa línea, Borghi asegura que “Eso lo irá aprendiendo con el tiempo, se lo dará la experiencia y se aprende. Lo dijo Gustavo Quinteros: hay que llevarlo de a poco y con calma para que pueda rendir bien”.

“Hay que alabarlo, pero que no equivoque el camino él. El fútbol es de mantención. Llegar no es fácil, pero es más sencillo que mantenerse. Lo veo como un nueve, en el centro del ataque. Un nueve Sub 20 así no hay muchos”, remató.