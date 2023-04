En el día de ayer, se dio a conocer el veredicto del Tribunal de Disciplina de la ANFP por los hechos de violencia ocurridos durante el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde el fútbol fue el menos protagonista.

Los serios incidentes que se registraron terminaron decantando en que el Tribunal decidiera que el Cacique deberá jugar sus próximos tres compromisos a puertas cerradas, además del Superclásico 2024 sin público en el Estadio Monumental.

Esta situación fue analizada por Jorge ‘Coke’ Hevia, quien habló en exclusiva con Bolavip Chile e incluso se animó a proponer un nuevo método de castigo esperando que, a futuro, pueda ser una solución.

Colo Colo recibió una durísima sanción tras el Superclásico. | Foto: Photosport

“Lo que yo digo es que bien o mal sancionado, hay que hacer algo como acumulativo porque como el tribunal dice que es autónomo -aunque sabemos que no lo es- lo que hay que hacer es sacar a los clubes de esto, tanto a Colo Colo, la U o UC y va llegar un momento en que van a estar diez fechas sin público y tendrá que ser así no más”, dijo Coke.

Según Hevia, los clubes no ayudan mucho a frenar los episodios de violencia: “Aquí hay otro gran responsable que son los clubes, porque se comen los partidos sin público y no hacen nada. No colaboran con derecho de admisión, siguen teniendo vínculos con las barras y pagan los mismos de siempre que son los no delincuentes”.

Coke se pone del lado del hincha bien portado y se lamenta: “Aquí van a sancionar a los hinchas de verdad, no a los 25 tarados que hacen desmanes. Por mí que haya siempre sanciones duras, pero tienen que ser acumulativas porque no veo que esto vaya a parar”, remató.