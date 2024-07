Colo Colo hizo noticia en las últimas horas dentro del Campeonato Nacional y todo esto tras tener abrochado a su segundo refuerzo en este mercado de pases, tratándose del joven lateral izquierdo, Cristián Riquelme, que proviene de Everton de Viña del Mar.

Sobre este fichaje, el ex futbolista Cristián Basaure pidió la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para manifestarse a este sorpresivo refuerzo ‘Albo’, en la que declaró que no le cierra esta incorporación en Colo Colo.

“Más allá de lo llamativo, a mí futbolísticamente no me cierra, creo que Riquelme es un buen jugador, yo le vi varios partidos en Everton, pero teniendo a (Daniel) Gutiérrez ¿hay tanta diferencia?”, comenzó declarando Basaure.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista siente que aquel puesto en Colo Colo no era necesario de reforzar en este mercado, ya que para su percepción, Jorge Almirón posee de opciones para dicho lugar.

“¿Es una posición en la que Colo Colo necesita reforzarse? independiente de que sea una oportunidad de mercado, pueden haber un montón de oportunidades de mercado y no necesariamente tú tienes que aprovecharla”, esgrimió.

Riquelme sería nuevo refuerzo de Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Basaure volvió a recalcar la extrañeza que le generó el fichaje de Cristián Riquelme por Colo Colo, ya que sienten que dentro del club debieron darle la oportunidad a los jugadores de casa como Daniel Gutiérrez.

“Si no es una necesidad, a mí me parece muy extraño. A lo mejor va ser un tremendo jugador, no quiero ir en contra de Riquelme, pero sí en contra de la situación. ¿Por qué prescinden de él en Everton y Colo Colo va a aprovechar esa ‘oportunidad de mercado’ teniendo jugadores en casa?, me llama la atención“, cerró.