El periodista Cristián Caamaño lanzó una particular frase para criticar el nivel de Fabián Castillo desde su llegada a Colo Colo.

Colo Colo tuvo que sufrir más de la cuenta para igualar 1 a 1 ante Deportivo Pereira por la primera jornada de la Copa Libertadores de América. El Cacique se pudo poner en ventaja gracias a la anotación de Leonardo Gil, pero luego los de Alejandro Restrepo igualaron el marcador tras el gol de Ángelo Rodríguez.

La igualdad en el Estadio Hernán Ramírez Villegas desató la furia de los hichas albos, quienes las emprendieron en redes sociales contra un jugador en particular: el colombiano Fabián Castillo, quien ingresó en el segundo tiempo en desmedro de Marcos Bolados.

Desde su llegada, Castillo no ha podido convencer a los hinchas del Cacique | Foto: Colo Colo

Según la plataforma Sofascore, el ex Xolos de Tijuana completó dos de dos regates, tan solo dio nueves pases bien en 15 toques al balón y tuvo siete posesiones que terminaron en el rival, lo que generó el repudio de los simpatizantes del conjunto Popular.

El periodistaCristián Caamaño de Deportes Agricultura analizó lo que fue el rendimiento del jugador de 30 años y llamó la atención de los auditores por una particular frase que lanzó en el programa radial.

"Lo de Fabián Castillo a esta altura no me sorprende, ya van dos meses y medio ¿Qué más puede mostrar? No es que va a llegar la mamá de Castilllo, le va a dar dos cazuelas y el tipo de pronto va a despertar o va levantar", apuntó.

Vale destacar que Castillo llegó al conjunto Popular para reemplazar al peruano-uruguayo Gabriel Costa, quien partió a Alianza Lima, y su préstamo es por un año con opción de compra del porcentaje de su pase.