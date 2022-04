El ahora expresidente de Blanco y Negro, el señor Edmundo Valladares, confirmó esta mañana de lunes su salida de la concesionaria luego de dar a conocer el no tener apoyo de los otros bloques que conforman la directiva del club.

Edmundo Valladares de despide de la presidencia de Colo Colo: “Siempre pondremos por delante el trabajo y no pondremos por delante el poder”

Un lunes noticioso es lo que se ha estado viviendo en el Estadio Monumental. El clásico comienza a quedar atrás en lo deportivo, aunque la importancia de lo que se vive al interior de la institución no tiene mucho que ver con lo futbolístico y si más con lo administrativo con los dirigentes del club que conforman Blanco y Negro.

Instancia por la cual durante esta mañana el ahora expresidente de Blanco y Negro, el señor Edmundo Valladares, confirmó que dará un paso al costado en la concesionaria debido a que no contaba con el apoyo suficientes de los otros bloques que conforman la directiva de la institución colocolina.

Es así como se generó un punto de prensa en la cual el expresidente entregó detalles de lo ocurrido y se despidió del cargo que tenía en la institución, en quizás, uno de los mejores últimos mandatos que se ha vivido en el club desde la conformación de las sociedades anónimas.

“Quiero dar gracias a los colocolinos y colocolinas, nos brindaron un cariño que agradecemos. Nuestro trabajo fue pensando en lo mejor para Colo Colo deportiva y socialmente. Éste es un camino de largo aliento. Siempre pondremos por delante el trabajo colectivo en la búsqueda del objetivo y, cuando no existe un apoyo a un trabajo, no vamos a poner por delante el poder por el poder”.

No fue todo, ya que, además contempló que “Nos interesa lograr objetivos, conseguir las mejores condiciones para la institución, debe funcionar de manera integral. Mientras eso no se dé, nosotros vamos a dar un paso al costado como ya lo anunciamos respecto a los roles de presidente y vicepresidente. Quiero que sepan todos que este camino termina, vamos a seguir luchando por defender la posición de la gente, que no se trunque un proyecto por intereses personales y egos”.

Y, para finalizar esta primera idea, el dirigente apuntó que “Lo que ha pasado hoy y antes confirman que se debe trabajar en una mejora de raíz del modelo. Los políticos tienen una tarea importante. Hemos hecho llegar proyectos de ley para modificar la ley de sociedades anónimas deportivas. Es momento de tomar medidas al respecto y generar las condiciones que ameritan los cambios que se deben dar”.

No quedó todo ahí debido a que también agregó que “Tendremos que ver qué ocurre con la elección del directorio de Blanco y Negro. Veremos qué pasará. Lo que sí puedo decir es lo que ya anuncié: nos vamos a mantener con dos directores porque es nuestro derecho, debemos copar todos los espacios necesarios. Se debe respetar la esencia popular de Colo Colo”.

Además, el directivo apuntó que no saldrá de Colo Colo, pese a dejar su cargo en la presidencia. “Tomaremos todas las medidas para fiscalizar en mayor profundidad. Nos preocuparemos de la estabilidad institucional, hay más de 200 trabajadores, no es sólo jugadores y jugadoras. No nos vamos a ir, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo seguiremos defendiendo los intereses de la gente”.