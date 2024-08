Fue una linda noche para Universidad de Chile donde pudo por fin golear en el Estadio Nacional (por el CN) en un año donde la buena campaña que ha hecho la tiene emcumbrada en el primer lugar de la tabla de posiciones, pero su talón de Aquiles sin lugar a dudas son sus partidos como local en Ñuñoa.

Pese a que la alegría y las risas abundaban en el camarín azul, estaba instalado un tema no grato para los universitarios, la lista presentada por el entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca donde no aparece ningún jugador del puntero.

Tanto Gustavo Álvarez como Maximiliano Guerrero le bajaron el perfil al tema, asegurando que es decisión del Tigre, pero uno que no se guardó nada fue el portero Gabriel Castellón.

“No sé si no se toma en cuenta lo que se hace en el Campeonato Nacional o se mira en menos. Hemos hecho un gran torneo, hay muchos jugadores que deberían estar por ser punteros, hemos perdido dos partidos. No sé si es raro, pero es lamentable que no haya jugadores nominados del puntero”, afirmó el guardametas.

Castellón no tenía intención de responder monosílabos y argumentó su sentir respecto a la decisión de Gareca de excluir al plantel azul.

Marcelo Morales era uno de los jugadores que todos esperaban ver en la nómina de Gareca.

“Los resultados te dan un respaldo de que estás haciendo las cosas bien, sentimos eso, pero no sabemos si afuera se verá o si no somos del gusto del entrenador, pero trabajamos para nosotros. Después, las cosas se van a dar solas”. afirmó.

Gabriel Castellón se ilusiona con la selección chilena

Pese al revés sufrido en esta nómina de la selección chilena para enfrentar a Argentina y Bolivia, el arquero de la U aún sueña con La Roja.

“La ilusión siempre está. No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile”, cerró Castellón.