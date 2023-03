Los graves incidentes en el Superclásico del domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile todavía se están investigando, donde no se descartan fuertes sanciones para la localía de los albos en el estadio Monumental.

Una situación que de inmediato hace recordar a lo ocurrido en el año 2003, cuando tras un choque entre albos y azules, el recinto terminó suspendido por tres años sin la opción de recibir el duelo más importante del fútbol chileno.

Leandro Fernández mostrando uno de los proyectiles en la cancha. Foto: Guille Salazar.

Fue en la sexta fecha del Torneo de Clausura 2003, el 31 de agosto, cuando Rubén Selman suspendió el encuentro por falta de garantías, luego que un proyectil impactó en el rostro del jugador de Universidad de Chile, Nelson Pinto.

El reloj marcaba los 55 minutos del partido, donde igualaban 1-1 con gol de Cristián Thompson y Miguel Aceval, hasta que se vino la noche en Macul.

Nelson Pinto fue a sacar un lateral en el sector Cordillera, cuando una lluvia de piedras cayó en ese sector, done fue una la que pegó en pleno rostro, según se pudo ver en la televisión.

Los fuegos artificiales contra la barra de la U. Foto: Guille Salazar.

"No estaban las condiciones para seguir, agotamos todos los medios para jugar y para que el espectáculo saliera adelante. En un momento no hubo las condiciones para seguir el juego. Nadie me pidió nada, la decisión la tomé yo", comentó el fallecido árbitro Selman.

Por su parte, el capitán de Universidad de Chile se fue con todo en sus declaraciones sobre la poca seguridad en el Monumental.

"No es primera vez que pasa en esta cancha, pero ésta fue la gota que rebasó el vaso. Acá ya no se puede jugar un clásico. El árbitro estuvo bien en suspender y pienso que el Monumental debiera ser sancionado", comentó.

Sanciones

Tras suspender el Superclásico, vino la parte de las autoridades quienes llevaron el caso al Tribunal de Disciplina, quienes como un castigo ejemplificador, para que no se repitiera nunca más este tipo de situaciones, decretaron que Colo Colo no podía recibir la U por cinco partidos oficiales.

Eso sí, Colo Colo no quedó conforme, por lo que apelaron a la Segunda Sala del Tribunal, quienes bajaron el castigo de cinco a tres partidos, donde los albos tuvieron que recibir a los azules como local en el Estadio Nacional.

Revisa el compacto del encuentro suspendido en 2003: