Colo Colo fichó a Javier Correa para los desafíos del segundo semestre. El delantero de 31 años llega con la misión de aportar en la ofensiva del Cacique. Ahora Jorge Almirón tendrá que decidir la fórmula para insertarlo en el once titular.

Uno de los delanteros del Popular es Guillermo Paiva y surge la pregunta de si puede jugar junto al ex Estudiantes de la Plata. El histórico exgoleador de los Albos, Ricardo Dabrowski ve posible una dupla compuesta por el delantero paraguayo y el atacante argentino.

“Creo que sí, lo que pasa es que el que decide es el entrenador, es que el que ve como coordinar o combinar las capacidades de sus jugadores. Me parece que pueden complementarse perfectamente porque Paiva es un delantero que va más por fuera y en el caso de Correa él justamente siempre busca estar cerca del área y no creo que a estas alturas cambie esa característica”, comentó el Polaco en conversación con BOLAVIP.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 considera que ambos delanteros pueden complementarse bien: “Se pueden complementar perfecto, pero después la decisión pasa por el entrenador, el entrenador verá cómo combinar, ya sea que sea que juegue con dos o tres delanteros. Acá la realidad es que Colo Colo necesitaba gente que sea contundente en lo que es la culminación de la jugada, me parece que Correa viene a suplir eso. No me imagino que vaya y juegue de lateral derecho”.

Ricardo Dabrowsi cree que Javier Correa y Guillermo Paiva pueden jugar juntos (Foto: Photosport)

Ricardo Dabrowski menciona una máxima en el fútbol

El histórico albo piensa que el nuevo refuerzo va a jugar por el centro: “Correa va a jugar bien de punta para cubrir lo que era la necesidad que tenía Colo Colo. Me parece que con Paiva se puede complementar perfecto, son con características que se complementan. Uno va más por fuera, el otro va más por dentro”, añadió.

Por último, Dabrowski se refirió a una especie de principio en el fútbol: “Hay una máxima, los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, no hay problema. Brasil en el 70 jugó con cinco número 10, punto, listo”.