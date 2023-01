Juan Martín Lucero está en la palestra debido a su repentino adiós a Colo Colo. El Gato complicó su estadía en el fútbol chileno haciendo alusión a la supuesta cláusula que, en principio, no tendrían idea en Fortaleza de Brasil. Lo concreto es que el argentino está entrampado en la situación y ya se ganó el repudio de la hinchada, ya que el jugador salió horas antes de arrancar la pretemporada.

Uno que salió en su defensa es el arquero Paulo Garcés. El Halcón, quien atajó también en Colo Colo, y que sigue vigente en el fútbol chileno se pone del lado de su colega Lucero, que había llegado a un acuerdo para continuar en el club hasta 2025.

"¿Por qué siempre juzgamos a los jugadores cuando toman este tipo de decisiones? ¿Y por qué no juzgamos a la gente que está a cargo de los clubes? A veces, hay dirigentes que buscan romper contratos, hasta con amenazas, para no cumplirlos. Acá el que está siempre juzgado es el jugador. Uno tiene pretensiones económicas, familiares, laborales. Esta carrera es demasiado corta. Entiendo los hinchas y que se enojan con las decisiones de los futbolistas, pero veámoslo de la vereda de al frente", dijo en diálogo con Bolavip.

Garcés, como buen trabajador, dijo una frase decidora que ayuda a Lucero. "Uno no juega por amor. Uno no alimenta a su familia con amor. ¿Por qué siempre el que es juzgado es el jugador? Deberíamos juzgar a los que están a cargo, que te hacen renunciar a los contratos, que te obligan a hacer cosas indebidas. Hay momentos en los que hay que tomar una decisión y él lo hizo", sentenció.

Paulo Garcés le presta ropa a Lucero (Agencia Uno)

Garcés aprovechó la ocasión y el diálogo con Bolavip para comparar lo que pasa con Lucero y otro jugador albo que dejó la institución, eso sí, por medio de una cláusula.

"Martín Rodríguez la rompió en Colo Colo, él tenía una cláusula y se fue. Quedó juzgado Martín, pero no el club. Al que lo atacaban era a él. Lucero la rompió en el club y ahí equivale y pesa la decisión de cada uno. Él está pensando en el futuro de su familia y cualquiera lo piensa. A mí me pasó, me obligaron a rescindir mi contrato por tres años y no se ve el trasfondo que está pasando", manifestó.