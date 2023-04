Colo Colo logró conseguir una valiosa igualdad sin tantos en el clásico ante Universidad Católica, el cual se valora en demasía por el contexto que tuvo el duelo, en el que los ‘Albos’ quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Leonardo Gil en el final del primer tiempo.

Finalizado el encuentro, el estratega del ‘Cacique’ Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación en zona mixta e hizo su análisis a lo que fue esta igualdad ante los ‘Cruzados’, en la que lamentó la expulsión de Gil, ya que antes de aquello veía bien aspectado al equipo.

“En el desgaste físico, en no tener más posibilidades, porque es un jugador importante en mitad de cancha. En mitad de cancha ganamos en el primer tiempo, tuvimos situaciones en segundas pelotas para atacar. Perder un jugador como el ‘Colo’ que tiene gol y asistencia y gana más bien las segundas pelotas, hicimos un desgaste mayor”, comenzó señalando Quinteros.

Profundizando, el DT a pesar de su lamento, se va contento por rescatar un punto importante y destaca la gran actuación de sus dirigidos a pesar de la inferioridad numérica “a mí me dejó muy buenas sensaciones, estoy muy contento porque aún en la adversidad el equipo tuvo posibilidades, no es que se defendió solamente y la pateó para fuera. El primer tiempo fue bueno”.

Pizarro cumplió una buena labor en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

Dentro de partido, Colo Colo sufrió con las salidas de Jeyson Rojas y Daniel Gutiérrez, quienes salieron con ciertas complicaciones físicas durante el partido, algo por lo que el estratega ‘Albo’ pone la calma y confía que estarán de la mejor forma para el desafío que tendrán a mitad de semana ante Monagas por la Copa Libertadores

“Dijo Daniel (Gutiérrez) que no le había tirado, que no le había pinchado. Cuando uno siente el pinchazo, siempre es un posible desgarro. Me dijo que se había apretado, espero que se recupera. Igual Matías de Los Santos se recuperó y está bien, espero que los dos estén bien para el martes”, confesó.

Finalmente, Quinteros fue consultado sobre el rendimiento que tuvo Damián Pizarro en el ataque del ‘Cacique’, por quien se maravilló por su gran nivel que mostró dentro de la cancha, destacando también otros jugadores importantes como Ramiro González, quien cumplió un gran trabajo defensivo.

“Fue excelente, para mí fue de lo mejor del equipo, hubo muchos jugadores que rindieron bien como Damián, como Ramiro, todos la verdad jugaron bien, pero ellos tuvieron muy bien. Desequilibramos con la velocidad y la potencia, aprovechando las características de estos jugadores que hoy otra vez pudieron marcar diferencias con eso, esperemos el miércoles jugar mejor que hoy”, cerró.