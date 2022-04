En esta jornada, Colo Colo cortó su racha de victorias en el torneo nacional tras caer por 2-1 en su visita a la Unión Española en lo que fue la novena fecha del Campeonato y dejó de ser el único líder de la liga, ya que los Hispanos igualaron en puntaje al Cacique.

Tras la caída, el director técnico de los Albos Gustavo Quinteros conversó en conferencia de prensa con los medios de comunicación sobre lo que le dejó esta derrota y le apuntó sus dardos al VAR tras el tanto de Leonardo Gil que fue anulado por la posición adelantada de Juan Martín Lucero.

“Se jugó muy bien desde el comienzo, tuvimos más posibilidades nosotros que el rival y el partido se definió por una línea que hace esta gente del VAR que no se sabe si está bien o está mal, para ellos está bien, pero para nosotros estaba mal. La vi diez veces la jugada y no sé cómo miden. Ahora nos tocó a nosotros ser perjudicados, lamentablemente, como otras tantas veces el año que peleamos abajo”, inició comentando el DT de los Albos.

A pesar de la caída, el entrenador del Cacique se mostró conforme con el nivel que mostraron hoy los jugadores que paro en la cancha del Estadio Santa Laura, los cuales no habían sumado muchos minutos a lo largo del torneo.

“Estoy conforme con todos los que jugaron, con el equipo que inició. Los goles del rival fueron un penal muy tonto que hacemos y una jugada igual que la nuestra, pero para ellos estaba habilitado y para nosotros, no”, aseveró el estratega.

El DT de Colo Colo fue consultado sobre si mantendrá la rotación en el plantel mientras este disputando la Copa Libertadores, a lo que el entrenador argentino nacionalizado boliviano fue claro sobre las decisiones que tiene que tomar por el bien del plantel.

“Hoy pensamos mucho en el partido del miércoles, jugar cada tres días y con el viaje que tuvimos de doce horas es imposible que al tercer partido los jugadores estén enteros, arriesgan el físico. Cuando se juega así, hay que rotar. Si no, es imposible”, explicó el entrenador del Cacique.

Finalmente, Quinteros explicó su queja sobre los errores arbitrales no va en los jueces que dirigen los encuentros dentro de la cancha, sino en quienes manejan la herramienta del VAR, a lo cual el DT dice que hay que poner más atención en las personas que manipulen el aparato tecnológico.

“No hablo del arbitraje, el arbitraje estuvo bien. Hablo del que traza la línea del VAR; no sé quién es, hay que ver si es el mismo que nos perjudicó con los penales no cobrados en su momento. No dije nada del árbitro yo, no hablo de los árbitros, pero sí del que traza la línea. La hace en diagonal para un lado y derecha para el otro. Hay que tener más atención y no perjudicar a un equipo que viene haciendo méritos para ganar el partido”, cerró.