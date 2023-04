Colo Colo sacó su chapa de equipo grande en el día de ayer y se impuso al Monagas de Venezuela con un solitario gol de penal de Carlos Palacios, jugador que llegó con el mote de refuerzo esta temporada al Cacique pero que ha tenido serias dificultades para mostrar sus condiciones.

Pese a que anotó el único gol del triunfo, Palacios no brilló como sí lo hacía cuando jugaba en Unión Española y, tras anotar, celebró el gol con una especial dedicación al murmullo que se genera cada vez que le toca y se llevó las manos a las orejas como Juan Román Riquelme.

Palacios anotó el único gol del partido. | Foto: Photosport

Sobre el triunfo albo ante los llaneros, Yeyo Inostroza, histórico ayudante de Mirko Jozic en Colo Colo, aseguró en Bolavip Chile que “La victoria es lo único rescatable, no hay más, no hay presión. Los tres puntos fue lo único rescatable porque el partido en sí no da ni para análisis”.

El también ex jugador albo le dio con todo a la Joya "A Palacios le ha costado mostrar sus condiciones, que no sé dónde las dejó o a lo mejor no las tiene ya. Le cuesta llegar y no se de dónde salieron esos calificativos de joyita. Está en deuda total y hasta con él mismo”.

El Cacique ahora enfrentará a Palestino y Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2023 para volver al ruedo en Copa Libertadores el miércoles 3 de mayo nada más ni nada menos que ante el poderoso Boca Juniors de Argentina.