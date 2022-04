Juan Martín Lucero ha sido toda una revelación en el ataque de Colo Colo en la presente temporada, transformándose en el goleador que el Cacique buscó por mucho tiempo pero que parecía no poder encontrar más.

El Gato tiene buenos números anotando en el Campeonato Nacional 2022 y en Copa Libertadores, además de varias asistencias y un encaje en el funcionamiento de Gustavo Quinteros que pareciera que juega en el equipo hace varias temporadas.

En su último compromiso ante Cobresal, eso sí, Lucero no pudo terminar ni siquiera el primer tiempo por molestias físicas y tuvo que salir reemplazado por Marcos Bolados, quien se puso el overol e hizo un partido más que correcto.

En el día de hoy, se hizo exámenes y fue abordado por los micrófonos de TNT Sports, en donde aseguró que ayer “Salí por precaución, para prevenir algo que me estaba molestando un poquito. Creí que fue la mejor decisión de cara a los partidos que vienen. De cara al estudio, me van a informar los médicos, aún no sé nada”.

Consultado sobre si estará en el partido ante Universidad Católica, el Gato no quiso quemarse y fue enfático en señalar que “No sé, vamos a ir viendo cómo evoluciono en la semana. Lo que sí sé que fue una salida por precaución para evitar que pase a mayores. Veremos cómo evoluciona estos días y veremos con el cuerpo médico que es lo mejor para mí y para el equipo principalmente”.

En el plano futbolístico, Lucero asegura estar “Contento por el equipo, ayer ganamos un partido durísimo. Cobresal fue un gran rival, sabíamos que iba a ser así. Hace mucho tiempo que no se les ganaba en nuestra cancha y estamos contentos porque estamos haciendo las cosas bien, trabajando para el equipo y haciendo lo que nos pide el cuerpo técnico y creo que se nota en los resultados”.

El próximo desafío de Lucero y Colo Colo será Universidad Católica el próximo domingo 24 de abril, en donde visitarán el Estadio San Carlos de Apoquindo para seguir prendidos en la parte alta de la tabla.