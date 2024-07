Llegó el día del debut para los chilenos en el torneo de singles masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Nicolás Jarry dirán presente en la capital francesa este domingo 28 de julio.

Tabilo jugará ante Roman Safiullin en el tercer turno del court 6 que iniciará a las 06:00 de Chile continental, 12:00 hora local de París. Ekaterina Alexandrova vs.Yue Yuan y Jelena Ostapenko vs. Camila Osorio serán los primeros partidos.

Es decir, se estima que el Jano esté alrededor de las 09:00 en cancha, aunque aquello se puede retrasar de acuerdo de la duración de los compromisos previos.

Tras el partido de Tabilo jugarán Clara Burel vs. Katerina Siniakova. Finalizado ese encuentro, entrará Nicolás Jarry vs. Alexei Popyrin, lo que se estima que sea cerca de las 13:00, aunque todo dependerá del desarrollo de los turnos anteriores.

Por su parte, Tomás Barrios jugará ante Francisco Cerundulo en el cuarto turno del court 12 que iniciará a las 06:00. Linda Noskova vs. Xiyu Wang, Jack Draper vs. Kei Nishikora y Nadia Podoroska vs. Diane Parry serán los partidos previos.

Tomi Barrios y Fran Cerundulo estarían jugando cerca de las 11:30 de Chile continental.

Alejandro Tabilo es el decimoquinto sembrado del singles masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Getty)

¿Cómo ver los partidos de Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda de París 2024?

Domingo 28/7 a las 09:00 aprox | Alejandro Tabilo vs. Roman Safiullin será transmitido por la señal online de Clarosports, que cuenta con emisión del court 6.

Domingo 28/7 a las 11:30 aprox | Tomás Barrios Vera vs. Francisco Cerúndulo será transmitido por la señal online de Clarosports, que cuenta con emisión del court 12.

Domingo 28/7 a las 13:00 aprox | Nicolás Jarry vs. Alexei Popyrin será transmitido por la señala online e Clarosports.

Chilevisión también cuenta con los derechos del evento.