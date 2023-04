Los albos abren la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2023 visitando al conjunto cementero y no contará nuevamente con el delantero paraguayo.

Colo Colo abre la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2023 este viernes frente Unión La Calera. Los albos se trasladan a la quinta región interior con la misión de llevarse los tres puntos hacia el Estadio Monumental y continuar a la caza de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por aquello es que Gustavo Quinteros ya realizó la lista de citados para el compromiso ante los cementeros y en la que llevará solo 20 jugadores. Entre ellas, nuevamente la inclusión de Alan Saldivia, quien poco a poco ha ido formando parte del primer equipo.



ver también ¡Alarma! Quinteros deja en jaque a varios titulares por molestias físicas en Colo Colo

No obstante, hay una mala noticia para el Cacique, pues no contará otra vez con uno de sus refuerzos de la temporada y que está entre los goleadores del equipo. Se trata de Darío Lezcano, quien no ha podido recuperarse de sus problemas físicos y nuevamente quedó afuera de la citación.

El delantero paraguayo no será parte de los citados ante Calera | Foto: Photosport

El delantero ya venía de perderse el cotejo frente a Palestino el pasado fin de semana. Además, a la ausencia del ariete, también se le suman Fabián Castillo, Matías de los Santos, Erick Wiemberg, Matías Moya y el suspendido Leonardo Gil.

ver también Darío Lezcano aún no puede dejar en el recuerdo al Gato Lucero en Colo Colo

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera se jugará este viernes 28 de abril a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.