Histórico campeón de Copa Libertaores con Colo Colo, Ricardo Mariano Dabrowski, salió al paso de las críticas a Darío Lezcano y su aspecto físico, asegurando que no es tal y, si fuese ese el caso, no estaría jugando.

Darío Lezcano tuvo su gran oportunidad en el día de ayer en Colo Colo, donde arrancó de titular en el compromiso en que el Cacique se impuso por 2-0 a Santiago City y abrochó su paso a los cuartos de final regional de la zona centro norte.

El delantero paraguayo, sin embargo, no pudo aprovechar el hecho de jugar contra un equipo de cuarta categoría y no se generó ninguna chance de gol, además de ganarse las críticas de los hinchas albos por su discreto juego y su aspecto físico.

Es precisamente esto último lo que generó malestar en Ricardo Mariano Dabrowski, histórico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo quien conversó con Bolavip Chile y defendió a Lezcano de las críticas hacia su aspecto físico.

Lezcano se ganó las críticas de hinchas albos por su aspecto físico. | Foto: Photosport

“Es su contextura física, es un jugador que tiene masa muscular prominente y por ende siempre ha tenido esa característica. Los delanteros dependen del juego del equipo y en este caso él es un finiquitador de jugadas y Colo Colo no ha encontrado una línea de juego”, dijo el Polaco.

Para Dabrowski, no es raro que a Lezcano se le exija más que al resto si se considera la liga en la que jugaba previo a llegar al Cacique: “Es lógico que, en el caso de él, venir e México con cierto cartel la exigencia siempre va ser la máxima, esto es así”.

ver también Caamaño reprueba a Palacios y lo compara con Lucas Assadi

“Yo particularmente no creo que tenga minutos si estuviera como quien dice gordo, porque el cuerpo técnico trabaja todos los días con los jugadores y no creo que un cuerpo técnico permita que un jugador que no esté en condiciones físicas, juegue. Me parece que analizarlo desde ese lugar es un error, un jugador depende de varios factores, pero el análisis ese no corresponde”, dijo en el cierre.