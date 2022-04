El ex portero de Colo Colo anticipó en exclusiva con Bolavip el compromiso que sostendrá ante River Plate por Copa Libertadores el día de mañana, recordó su paso por los albos y le tiró un racimo de flores a Gustavo Quinteros.

Colo Colo está ad portas de volver a enfrentar a River Plate de Argentina por Copa Libertadores, tal como lo hizo hace más de 15 años en el debut continental de la edición 2007 del certamen continental.

Esa vez, el Cacique no pudo debutar con el pie derecho y terminó cayendo por 2-1 en un Estadio Monumental repleto con goles de Ernesto Farías, Leonardo Ponzio y el descuento para los albos que lo puso Humberto Suazo.

Uno que fue titular en aquella oportunidad fue Sebastián ‘Terremoto’ Cejas, portero del Cacique quien recordó en exclusiva con Bolavip el partido ante el Millonario: “Fue una instancia de Copa Libertadores en fase de grupos. River no clasificó y me acuerdo que jugaba el ‘Burrito’ Ortega. Pasaron tantos años ya, recuerdo que hicimos una muy buena fase de grupos y que, al inicio, el equipo a vencer era River y al final no terminó clasificando. La Copa Libertadores es muy difícil”.

Siguiendo en la línea de los recuerdos, Cejas revela que “Con el único que hablo muy de vez en cuando, como una vez por mes es con Miguel Riffo. Con los demás chicos no he tenido mucho contacto. Estuve con el ‘Chico’ Jerez, con Gonzalo Fierro hemos intercambiado mensajes per contacto estrecho solo con Riffo. Hicimos una relación en un año que duró en el tiempo, siempre nos estamos consultando por jugadores”.

Consultado por la actualidad, Cejas aplaude el momento que vive el equipo diciendo que “Colo Colo gracias a dios está bien, está jugando bien después de pasar momentos bastante duros peleando con la llegada del profe Quinteros los últimos puestos y sufriendo hasta la última fecha en 2020”.

“Después tuvo el tiempo para poder trabajar, plasmar o que el entrenador desea, su gusto futbolístico y lo ha logrado con creces. Se ve un equipo que propone, que apuesta, que es protagonista y eso es lo que merece Colo Colo. Es el más grande de Chile, siempre tiene que ser protagonista en todos lados y él lo ha logrado”, complementó.

Mañana el Cacique recibirá a River Plate en el Estadio Monumental de Santiago, en donde espera dejar los tres puntos en casa y que será seguido de cerca por Cejas: “Seguramente veré el partido, claro que sí”.