La designación del ex Subsecretario del trabajo, Fernando Arab, como nuevo miembro del directorio en Blanco y Negro causó sorpresa y, más aún, cuando en su cuenta personal de Twitter tiene varios comentarios cargando contra Aníbal Mosa, su aval en el directorio.

Colo Colo vivió una turbulenta mañana este día lunes, toda vez que la junta anual de accionistas determinara al nuevo directorio de Blanco y Negro, la concesionaria que administra el futuro de la institución más ganadora del fútbol chileno.

En ella, fue el mismo Edmundo Valladares quien confirmó que no seguiría al mando de ByN y tampoco lo haría Edison Marchant, quien fuera vicepresidente en el último año junto al ahora ex presidente de la concesionaria.

Una de las sorpresas de la mañana fue la designación de Fernando Arab, ex Subsecretario del trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera, como miembro del directorio con Aníbal Mosa como su gran aval.

Como era de esperarse y como las Redes Sociales no perdonan, no fue difícil para que hinchas se pusieran a buscar sobre el ex Subsecretario, quien cargó en numerosas veces contra el que ahora es su socio en el directorio albo.

“Mosa debe irse… Impresentable”, “Fuera Guede y Mosa” son algunos de los tuiteos que realizó Arab en su momento en contra del ex mandamás de Blanco y Negro. Incluso, trató de “desequilibrado” a Garcés (Paulo) y que el querer renovarle era motivo suficiente para su salida.

La polémica está instalada y eso que aún no se designa quién será el Presidente y Vicepresidente de Blanco y Negro, lo cual debería quedar zanjado entre martes y miércoles.