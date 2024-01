El delantero nacional, Jordhy Thompson sin duda que hizo noticia en este 2023 y no específicamente dentro del terreno de juego, en la que el jugador de Colo Colo se vio involucrado en diferentes actos de Violencia Intrafamiliar contra su hoy ex pareja, Camila Sepúlveda.

Principios del mes de noviembre, el atacante del ‘Cacique’ fue protagonista de un violento hecho contra su ex pareja, quien lo demandó por estos actos de violencia, los que terminaron con Thompson en la cárcel tras ser condenado por femicidio frustrado, lo que lo tiene con libertad condicionada.

El futbolista buscaba escapatorias para lo que era esta compleja situación para él, en la que desde hace unos meses una importante oferta desde el Orenburg del fútbol de Rusia apareció para ser el nuevo destino de Thompson, en la que trabajó con todo junto a su abogado para poder dejar el país y emprender a este vuelo.

Una fianza de 100 millones de pesos fue la que impuso la justicia chilena para levantar sus medidas cautelares y así tener el ‘ok’ para poder abandonar el país, mientras sigue en investigación su caso de violencia.

Thompson seguiría su carrera en Rusia | Foto: Photosport

Aquella cifra fue cancelada por parte de un miembro importante del circulo de Jordhy Thompson, por lo que el jugador tendría todo listo para embarcarse a este nuevo destino, en el que en las últimas horas ya dio importantes señales de su inminente salida.

Thompson ocupó sus redes sociales para despedirse de su fiel y reciente compañero, su perrito Zeus, a quien dejará en Chile para subirse al avión para su nuevo desafío.

“Te voy a extrañar, se que estarás en buenas manos, te amo mucho vaquero”, fue lo que publicó Thopmson con fotos de su perrito y a acompañado de la canción See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Los próximos días podrían ser importantes para lo que es la carrera de Jordhy Thompson, quien parece tener todo ya listo para ser nuevo jugador del Orenburg de la primera división del fútbol de Rusia.

¿En qué posición está el Orenburg en la Premier Liga de Rusia?

El Orenburg hoy en día se encuentra ubicado en el 14° puesto de la Premier Liga de Rusia, siendo este el puesto de Playoffs de descenso, en la que se encuentra con 15 puntos en 18 fechas disputadas.