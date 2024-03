En esta jornada se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, en la que sin duda uno de los jugadores históricos con más trascendencia en este tipo de partidos fue el del ex delantero Esteban Paredes.

Una de las grandes actuaciones que tuvo el ‘Tanque’ contra los ‘Azules’ fue el 15 de abril de 2018, en la que se impusieron por 3-1 ante la U en el Estadio Nacional con una gran actuación de Paredes quien anotó un doblete y uno de ellos fue un golazo.

En conversación con el programa de Youtube ‘futmas’, el ex atacante reveló todo lo que conlleva las frases previas a los Superclásicos, las que indica que reflejaban en él una importante convicción de poder hacer las cosas bien en esta clase de partidos, la que era capaz de convencer a todo un equipo.

“Que frases me sacaba, menos mal que funcionaba, porque sino me mataban si no funcionaba. Eso habla de la convicción que uno tiene, de los compañeros, el equipo que uno tiene, eso es contagio, tú sabes que en el fútbol hay mucho contagio y el compañero se contagia mucho de uno y de algún compañero”, partido declarando Paredes.

Paredes y su golazo ante la U en el Superclásico | Foto: Archivo

Paredes y su anécdota en su tarde gloriosa en el Estadio Nacional

Recordando lo que fue ese Superclásico ante la U en el 2018, Paredes dio a conocer una desconocida anécdota que protagonizó en dicho compromiso, en el que se la jugó con un importante vaticino, que él mismo se encargó de hacer realidad.

“Yo tengo una anécdota que la tengo con el doctor Roberto Yáñez, el día en un partido en el Estadio Nacional donde ganamos 3-1, cuando ese hice golazo a colocar, yo estaba en la otra parte del camarín, que ahí se dividían los camarines, estaba la oficina de los entrenadores, el camarín de los jugadores y las camillas”.

“Yo estaba acostado y había una mochila ahí y faltaban como 25 minutos para ir a calentar y yo estaba relajado, jugando con el teléfono y el doctor Yáñez me dice ‘¿y tú, no te vas a equipar?’ y yo le digo ‘doctor, tranquilo, que con esta (pierna izquierda) hago dos goles hoy día, fue increíble”, declaró.

Finalmente, Paredes señala que al final del partido, el doctor Yáñez se acercó a él para felicitarlo y recordarle lo que fue el vaticinio del ‘Tanque’ ante el archirrival “después del partido me dice ‘no la cagast…”, fue impresionante esa vez”..