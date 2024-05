Colo Colo no pudo vencer a Cobresal en su visita a El Salvador. El conjunto albo desaprovechó las dos veces que estuvo en ventaja y terminó lamentando un empate 2-2 por la undécima fecha del torneo local. Un reconocido relator liquidó a Jorge Almirón por lo propuesto en el compromiso.

Para Vladimiro Mimica, el DT de los albos no supo leer cómo enfrentar al cuadro local en la altura. El relator del título del club en la Copa Libertadores 1991 indicó que los futbolistas exhibían notable cansancio, pero que Jorge Almirón no lo percibió. Tras ello, Cobresal logró llegar a la paridad.

“Almirón no supo reaccionar y no leyó bien el encuentro. Habían jugadores asfixiados y cansadísimos en el mediocampo. Las piernas no reaccionaban a lo que pedía el cerebro. Como es el caso de (Leonardo) Gil, que tenía en la banca a Vicente Pizarro”, aseveró.

“Eso le hubiese dado fútbol a Colo Colo, habría administrado la pelota. El empate fue justo. La gran responsabilidad la tenía Colo Colo, pensando en que pretende seguir luchando por el título de campeón. Estuvo desdibujado en El Salvador”, agregó.

Vladimiro Mimica criticó duramente lo exhibido por Colo Colo ante Cobresal.

Colo Colo pide agua en el torneo

Finalmente, Mimica descartó que la lucha por el título haya acabado para los albos, pero sí cree que están involucionando en juego. Ello quedó de manifiesto ante Cobresal, empate que los aleja de la cima. Es más, el relator advierte: si la U vence a Iquique el panorama será aún más complejo.

“Mientras matemáticamente se puede aspirar al título no hay nada dicho, pero de ganar Universidad de Chile, se aleja. Fundamentalmente, se aleja en el terreno futbolístico. No jugó para nada bien frente a Cobresal. Terminó pidiendo agua y oxigeno en los últimos minutos del partido”, cerró.

Próximo encuentro del Cacique

El siguiente partido de los albos será contra Fluminense por Copa Libertadores. Se disputará el jueves 9 de mayo, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.