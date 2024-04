Juan Carlos Letelier a Emiliano Astorga: "Por dignidad tienes que irte, no esperar que te echen"

La goleada de Ñublense sobre Cobreloa 6-0 caló hondo en los corazones naranjas dejando en jaque la continuidad del entrenador Emiliano Astorga luego de dos derrotas consecutivas.

BOLAVIP conversa con un histórico loíno, Juan Carlos Letelier, el que derechamente pide la salida del estratega.

“Es una vergüenza, como técnico no puedes esperar que te echen, por dignidad tienes que irte, si no puedes manejar un equipo, y que en dos semanas te hacen nueve goles, creo que lo más lógico es que renuncie y no esperar que te echen para ganar unos pesos más”, indicó.

El Lete confiesa estar muy dolido por la derrota de Cobreloa en Chillán. “Cuando tu equipo, al que le tienes cariño, con el que has vivido momentos históricos, ver un partido que en 35 minutos que ya te lleven cuatro goles, es una pena”, aseguró.

Juan Carlos Letelier le recomienda a Emiliano Astorga renunciar a Cobreloa.

En esa misma línea agrega que “después de ganarle a Colo Colo sin problemas, pierdes con Audax y luego vemos una goleada de 6-0 te deja muchas dudas”.

Respecto al partido ante Ñublense, para el mundialista con la selección chilena, el encuentro le pareció “raro en el sentido de que te hagan cinco goles en 45 minutos, es ilógico, tienes que estar muy fuera del partido para que suceda algo”.

Para el final, Letelier habla de la misión de mantenerse en primera división. “Es lógico, ese debió ser el pensamiento de siempre, lo que tenía que venir era tratar de trabajar para que el equipo se mantenga en primera, ya el próximo año armar un equipo para pensar en cosas mayores”, cerró.