Colo Colo tuvo un desempeño perfecto en un encuentro crucial dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ no tuvieron piedad y vencieron por 6-0 ante Cobresal, recortando distancias con el actual líder, manteniendo el sueño latente en la lucha por el título.

Ante este encuentro, el periodista Gonzalo Foullioux se tomó el espacio para analizar en la cuenta de Tik Tok ‘Fuerte pero al Balong’ lo que fue este partido, en la que alabó el rendimiento de Colo Colo y mostró su extrañeza por el desempeño de Cobresal.

“Colo Colo se vuelve a ilusionar con el título, no tan solo por el resultado, sino que por la forma, jugó Colo Colo quizás su mejor partido del campeonato contra el peor partido de Cobresal, que no compitió, yo creo que a todos nos sorprendió la postura y puesta de escena que tuvo Cobresal, porque no estuvo a la altura del partido”, comenzó indicando Fouillioux.

Siguiendo en su línea sobre el análisis del equipo de Gustavo Huerta, el comunicador sostuvo “un equipo que ha sido muy regular, pero que no venía jugando muy bien, de hecho la llave con Cobreloa no fue buena, por momentos le pasó por encima Cobreloa, pero era ese partido para dar un golpe de autoridad en el torneo y el golpe lo terminó dando Colo Colo”.

Vicente Pizarro ha sido pieza clave en Colo Colo | Foto: Photosport

El destacado periodista hizo un podio para premiar a los mejores futbolistas dentro de dicho compromiso, en la que le dejó el primer puesto al atacante Damián Pizarro, resaltando lo que fue su gran aporte en el ataque del ‘Cacique’.

“Para mí el oro es para Damián Pizarro, jugó ese partido que todos estaban esperando, para enterrar lo que fue el otro día con la indisciplina, para enterrar los goles perdidos, estuvo bien en todo, al espacio, en los apoyos, muy claro de cara al gol, le puso una pelota muy buena a César Fuentes, creo que fue el mejor”, explicó.

El segundo mejor jugador del encuentro para él, fue César Fuentes, de quien destacó su labor de goleador que tuvo ante los ‘Mineros’ “la plata se la daría a César Fuentes, que jugó un muy buen partido, llegó dos veces al gol”.

Finalmente, Fouilloux cerró este podio entregando el bronce al joven volante Vicente Pizarro, a quien destacó de gran manera e indicó que es un jugador que hoy es imprescindible dentro del equipo de Gustavo Quinteros.

“El podio lo completa Vicente Pizarro, para mí es un jugador titular de Colo Colo, creo que es un mejorador de equipo, la pelota sale mucho más limpia y mejor con él en la cancha, creo que hoy es un jugador insustituible”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo vuelve al ruedo dentro del Campeonato Nacional en lo que será el Clásico ante Universidad Católica, el cuál se disputará el domingo 1 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental