Universidad de Chile está muy expectante de poder estremecer el mercado de pases en el fútbol chileno con lo que es el posible retorno del volante nacional, Charles Aránguiz, el cuál está muy cerca de hacerse realidad y causar gran alegría en el hincha azul.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux habló sobre esto en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports, en la que salió en defensa del ‘Príncipe’ y su cuestionado presente en Brasil, en donde no ha jugado mucho en este último tiempo, pero el comunicador puso la calma con esta gran estadística.

“Escuché mucho de que Aránguiz no ha jugado esta temporada, lo que pasa que en Brasil se juega mucho, se juega casi dos partidos por semana, sumé todos los minutos de Aránguiz en este año y lleva 1.403 minutos, si eso lo divides en 90, te da 15 partidos y medio, va por ahí a lo que se juega en Chile”, comenzó declarando Fouillioux.

Pensando en lo que son las complicaciones físicas que ha sufrido Aránguiz en este último tiempo, el destacado comunicador pone la calma y señala que el ‘Bicampeón de América’ llegando a Chile podría tener una mucha mejor recuperación debido a que no se juega tan a menudo como en Brasil, lo que puede ser benefactor para totalizar su sanación física.

Aránguiz muy cerca de volver a la U | Foto: Photosport

“Lo poco que se juega en Chile puede beneficiar obviamente los tiempos de recuperación de Aránguiz, que por el arrastre físico que tiene, le cuesta jugar dos partidos por semana y eso es lo que le está pasando”, apuntó en el programa citado.

Finalmente, Fouillioux le entregó una gran noticia al hincha de la Universidad de Chile, en el que a pesar de todos los rumores que han salido sobre su condición fisica, señala que Aránguiz estaría listo para poder jugar de forma inmediata.

“Para mí se está guardando, no es que no tenga nada, pero no está arriesgando más de la cuenta, si tiene una mínima dolencia, prefiere no jugar porque sabe que el pase está ahí, a la vuelta de la esquina y eso es lo que yo creo. En la U dicen que está para jugar, la información que tienen es que está para jugar”, finalizó.