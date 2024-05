Luego de su salida de Colo Colo hacia el Cruz Azul, Iván Morales no logró tener una óptima primera aventura fuera de Chile. Solo dos goles en 32 encuentros con la camiseta “Cementera”, el exariete albo de 24 años lucha por reimpulsar su carrera desde la exigente liga de Argentina.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el jugador recordó en primera instancia su gran 2021 con el “Cacique”: “Ese año para mí fue extraordinario. Ganamos la Copa Chile y salimos segundos en el torneo”.

Pese a su gran temporada en Macul, tuvo que enfrentar uno de los desafíos más duros de su vida: “Fue un año difícil por lo de mi mamá y cuando me fui a México, siento que se cabeza no estaba bien. Allá jugué bastante al principio, pero después tomé malas decisiones, un tema de estar más bien de arriba, de la cabeza”.

En esa línea, el “Tanque” añadió: “México fue lindo, pero caí en muchas discusiones y ahora en Argentina estoy en una liga que me llamaba mucho la atención. Venir acá a Argentina me da más protagonismo, ganas de jugar, sentirme importante y ojalá en un momento volver a la Selección Chilena”.

Iván Morales no tuvo un buen pasar con el Cruz Azul en México (Foto: Getty)

El drama que vivió Iván Morales en Colo Colo

Sin duda, el fallecimiento de la mamá del atacante fue un duro golpe aquel 2021. Recordando ese triste suceso, Iván Morales confesó una triste historia: “Me fui como queriendo escapar de Chile. Pocas veces lo he hablado, pero lo de mi mamá me pegó muy fuerte. Falleció un martes y estaba jugando el sábado, y no paré. Quería irme de Chile, no la pasé bien. Fue un año bastante complicado, quizás en lo futbolístico estaba preparado, pero no en lo psicológico”.

Luego, el exariete albo cerró la puerta a un pronto retorno al país: “No quiero volver a Chile aún. Cuando sales y vuelves a entrar a Chile, es muy difícil volver a salir y creo que la mejor opción era venir acá a Argentina, un fútbol distinto a los demás. Estoy tratanto de encontrar el ritmo, jugar que es lo que más necesito. Ser protagonista en un equipo es lo que más busco”, concluyó.

Se suma a la orda de lesiones en Argentina

Hasta mediados de abril de 2024, hubo 22 jugadores con lesiones graves en el fútbol argentino. Iván Morales, pese a que no ha sufrido lesiones de mayor preocupación, sí ha sido baja en tres oportunidades por molestias musculares.

“He tenido tres desgarros en diferentes zonas del isquiotibial derecho. Es rarísimo porque antes de venir a Argentina nunca había tenido lesiones musculares, sólo la del (ligamento anterior) cruzado. Después del ‘cruzado’ tenemos lesiones así, pero es rarísimo”, expresó al citado medio.

Finalmente, confesó que ha hablado de este tema con Bruno Barticciotto: “No sé si sean los entrenamientos. Tuve la opción de hablar con Bruno, tenemos amigos en común y nos mandamos mensajes porque también pasó por muchos desgarros. Los dos estamos sorprendidos porque igual pasamos lo mismo. El torneo anterior se jugaba cada dos o tres días, muchos viajes”.