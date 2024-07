Universidad Católica pone todo su foco para lo que será una nueva fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ se ven las caras ante Ñublense, pensando en sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por el título.

Sobre el futuro del equipo, en esta jornada, el entrenador Tiago Nunes fue consultado en conferencia por la posibilidad de sumar un cuarto refuerzo para su plantel, en la que el brasileño indicó que están en busca de aquello, señalando el puesto a reforzar.

“Creo que es la mejor definición que se puede utilizar, del mediocampo hacía adelante, un jugador en esa línea es el que queremos sumar a nuestro plantel, jugadores que puedan principalmente para momentos diferentes del partido sumar su característica y dentro de esto hacer un colectivo bastante fuerte, estamos buscando un jugador con esa característica y ojalá no demoré tanto en llegar ese jugador, en cuanto antes llega, más fácil será su adaptación y su proceso de entrada al equipo”, partió indicando Nunes.

Siguiendo en esa línea, el DT indicó que este mercado ha sido bastante complicado para poder reforzarse y todo esto debido a la gran dificultad que conlleva poder sacar a un jugador de un equipo del fútbol chileno, en la que Nunes repite tal como en su anterior conferencia, que es más fácil traer a un jugador del extranjero que de nuestra misma liga.

Nunes habla sobre los refuerzos en la UC | Foto: Photosport

“El mercado no está fácil, encontrar jugadores que conozcan la competencia, que sepan el medio local, que se puedan traer en este momento es bastante dificil, como comenté en la otra conferencia, es mucho más fácil sacar un jugador extranjero de otro equipo que un propio jugador local”, explicó.

Nunes descarta a un brasileño para este mercado

Finalmente, Nunes fue consultado sobre la posibilidad de reforzar a la Universidad Católica con un jugador brasileño, algo que descartó por completo para este mercado, pero en el que no cierra las puertas para un futuro dentro del club.

“En este momentos descartamos, yo no voy a traer a ningún brasileño ahora, tampoco indicar a un jugador brasileño en esta altura, porque creo que el jugador brasileño que llega ahora demoraría un cierto tiempo en adaptarse y de adaptarse no me refiero solo al idioma o el clima, es el tipo de fútbol que se práctica acá, la competencia, las canchas”.

“Traer un jugador de Brasil en este mercado está descartado, ahora claro que es el mercado donde más conozco jugadores, donde tengo más contactos, tengo bastante jugadores que he entrenador por la trayectoria que tuve en Brasil, para un futuro quizás podría ser algo viable, para este momento no”, concluyó.